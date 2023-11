Multa record da 340 milioni: in alternativa 9 punti di penalizzazione

Una nuova bufera si sta abbattendo sul calcio. La violazione delle regole porta a una multa di 340 milioni di euro oppure 9 punti di penalizzazione

Non sembra esserci pace per i tifosi dell’Everton. I problemi legati al Fair Play Finanziario potrebbero arrecare ai Toffees ulteriori danni, che si aggiungerebbero ai 10 punti di penalizzazione già ricevuti. Altri tre club inglesi, infatti, potrebbero denunciare il club, complicandone la stagione.

La situazione dell’Everton potrebbe peggiorare ulteriormente nelle prossime settimane. Il club, poco tempo fa, era stato punito con 10 punti di penalizzazione, da applicare al campionato corrente, per aver violato di 22 milioni di euro le norme del Fair Play Finanziario imposte dalla UEFA. Questa condanna ha spedito i Toffees in zona retrocessione, complicando notevolmente la loro intera stagione.

Le punizioni, però, non sembrerebbero essere terminate. Il Burnley, il Leeds United e il Leicester City, infatti, stanno valutando l’idea di perseguire un’azione legale contro l’Everton, richiedendo un risarcimento di 340 milioni di euro. Secondo il Daily Mail, però, i Toffees non sarebbero in grado di pagare una tale somma di denaro, perciò potrebbero subire un’ulteriore penalizzazione di 9 punti, per un totale di meno 19 sul campionato in corso.

Everton, possibile meno 19 in classifica: le motivazioni

Un possibile meno 19 in classifica renderebbe quasi impossibile all’Everton sperare nella salvezza a fine stagione. Ma la situazione potrebbe ancora peggiorare, costringendo di fatto i Toffees al fallimento. L’azione legale di Burnley, Leicester e Leeds, però, si basa su motivazioni reali.

Nella Premier League 2021/2022 venne retrocesso il Burnley, mentre nel campionato successivo la stessa sorte toccò a Leeds United e Leicester City. In entrambe le stagioni l’Everton si salvò per pochissimi punti, condannando le rivali. I tre club, quindi, vorrebbero richiedere un risarcimento poiché considerano viziata, del superamento dei paletti del Fair Play Finanziario, la doppia salvezza in Premier dei Toffees.