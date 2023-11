Corsia d’emergenza Juventus, Giuntoli sfida il Real: clausola ‘aggirata’

La Juventus continua a non perderlo di vista e potrebbe ritornare alla carica da un momento all’altro

Protagonista di una crescita esponenziale in questo primo scorcio di stagione, la Juventus di Max Allegri è attesa da una vera e propria prova del nove contro l’Inter. Costretta a far fronte alla consueta emergenza a centrocampo, che fa il paio con le defezioni in difesa dei nerazzurri, la compagine bianconera non snaturerà il proprio credo tattico.

Una buona fase difensiva e linfa importante dalla corsie esterne hanno permesso a Chiesa e compagni di tenere il passo della corazzata di Inzaghi. Tuttavia, tutta l’area mercato bianconera è consapevole della necessità di puntellare un organico che presenta lacune strutturali piuttosto evidenti. Non rappresenta una priorità, almeno per il momento, la situazione riguardante la corsia mancina che, però, potrebbe assistere ad un sostanziale restyling in vista del mercato estivo. E chissà che non possa ritornare in auge un profilo entrato a più riprese in orbita bianconera. Ci stiamo riferendo a Valentin Barco, legato al Boca Juniors da un contratto in scadenza il 31 dicembre 2024 che non è stato ancora rinnovato.

Ritorno di fiamma della Juventus per Valentin Barco: le ultime dalla Spagna

Il laterale mancino si sta ben disimpegnando sia con la maglia degli Xeneizes sia nel Mondiale Under 20. Non sono poche, infatti, le prove scintillanti offerte dal gioiellino della Seleccion, la cui crescita non è di certo passata inosservata.

Dopo aver ingolosito diversi club dalla Premier e il Real Madrid, infatti, Barco sarebbe finito nuovamente nei radar della Juventus. A riferirlo è okfichajes.com, che svela come i progressi del classe ‘2004 siano monitorati con attenzione dai dirigenti bianconeri. Ma c’è di più. Come evidenziato dal portale iberico, infatti, l’interessamento di ‘Madama’ per Barco potrebbe portare a sviluppi concreti già nelle prossime settimane.

Dopo aver avviato i primi contatti esplorativi, infatti, la ‘Vecchia Signora’ sarebbe intenzionata a passare alla fase operativa per imprimere la svolta definitiva all’affare e battere una nutrita concorrenza. Non spaventata dal valore della clausola rescissoria, infatti, la Juve ha riallacciato contatti importanti sul fronte Barco, desiderosa di velocizzare i tempi di manovra. Pur essendo ancora lontano da una definizione totale, dunque, l’accostamento Barco-Juve potrebbe portare a novità importanti a stretto giro di posta. Da non escludere nuovi colpi di scena.