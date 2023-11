Sostituto di Pioli in Serie A: la scelta è definitiva

L’allenatore del Milan si gioca una fetta del suo futuro nel prossimo match in casa contro la Fiorentina

Non sarà certo l’avversario più comodo da affrontare in questo momento l’ex Fiorentina per Stefano Pioli. L’allenatore rossonero, reduce da un pareggio subito in rimonta a Lecce e da una sconfitta interna con l’Udinese prima della sosta, sa benissimo che il credito nei suoi confronti potrebbe esaurirsi qualora le cose non migliorassero da qui in avanti.

Lo scorso ciclo di partite ha evidenziato un momento estremamente negativo della sua squadra, tra prestazioni sottotono ed assenze pesantissime. Un rendimento che ha penalizzato la classifica dei rossoneri, attualmente fin troppo staccati da Juventus e Inter in vetta alla classifica e impegnati in una lotta serrata che li vedrà scontrarsi domenica sera a Torino. Considerare il Milan del tutto fuori dalle logiche scudetto potrebbe essere ancora prematuro, ma sicuramente riuscire a rimontare gli 8 punti di ritardo sul primo posto non sarà impresa semplice.

Pioli, che adesso dovrà guardarsi anche dalle inseguitrici per non mettere a rischio il piazzamento tra le prime quattro, sa perfettamente che il suo futuro passerà non tanto dalle parole, quanto dai fatti e dai risultati che otterrà nei prossimi match, come ammesso dallo stesso tecnico in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Fiorentina. Uno scontro Champions a tutti gli effetti contro una squadra in cui l’allenatore ha lasciato un pezzo di cuore e bei ricordi.

Calciomercato Milan, deciso l’erede di Pioli: scelto Thiago Motta

Con il ritorno del campionato dopo due lunghe settimane di sosta, abbiamo chiesto ai lettori di Calciomercato.it di scegliere la panchina di una big che dovrebbe puntare su Thiago Motta come futuro allenatore.

Nonostante il forte legame con l’Inter, dove da calciatore ha vinto un triplete, per l’italo-brasiliano è stato scelto proprio il Milan al posto di Pioli con il 44,8% dei voti ottenuti su Twitter. I nostri utenti hanno poi votato Roma e Juventus a pari merito al secondo posto con il 20,7%, davanti al club nerazzurro in fondo alla classifica con il 13,8% delle preferenze.