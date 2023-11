Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 24 novembre

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, venerdì 24 novembre 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, venerdì 24 novembre 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La prima pagina della Gazzetta dello Sport: “Nole siamo pronti“. Sinner trascina l’Italia di Davis, domani la Serbia per andare in finale. Diavoletto da record: Camarda in panchina. Il Derby di Thuram: scudetto in famiglia.

Così apre il quotidiano Corriere dello Sport: “L’infiltrato” Se domenica batte l’Inter, Allegri riporta la Juve in testa dopo 40 mesi. Spalletti sicuro: “Napoli ancora da scudetto”. Ecco Camarda, il baby bomber del Milan punta al record. È ancora Sinner-Djokovic

L’apertura di Tuttosport: “Vlahovic non è calcisticamente intelligente“, intervista esclusiva a Di Canio. Parla l’agente di Lautaro: “Il rinnovo? Aspettiamo la proposta che soddisfi”. Toro: Gattuso possibile successore di Juric. Spalletti a De Laurentiis: “Rubato un bel niente”. ItalSinner olé! Riecco Djokovic.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 24 novembre 2023

Dall’Italia all’estero con le prime pagine dei quotidiani sportivi stranieri di oggi, venerdì 24 novembre 2023.

Sfida al vertice in Ligue 1 tra Paris Saint-Germain e Monaco, così titola in prima pagina il quotidiano L’Equipe: “L’èpreuve de force“. Il Barcellona si muove sul mercato per il centrocampo: “Vitor Roque por Gavi“, scrive il Mundo Deportivo.