Inter, è già finita: vola in Turchia a gennaio

Nerazzurro via a gennaio, irrompe un club turco: l’indiscrezione e tutti gli aggiornamenti di mercato

Si riaccende la lotta Scudetto con lo scontro più atteso, quello in programma domenica sera tra Juventus ed Inter all’Allianz Stadium.

Un confronto diretto che potrebbe cambiare gli equilibri anche in vista del calciomercato invernale, soprattutto in casa bianconera. Marotta, invece, ha già escluso operazioni in entrata: “Finora noi abbiamo subito veramente pochissimi infortuni e non torneremo sul mercato per due motivi: perché è difficile trovare buone occasioni e perché abbiamo messo a disposizione di Inzaghi una rosa tra le più forti e competitive del torneo”. L’Inter è già forte e sicura di sé, ma le operazioni di gennaio potrebbero comunque riguardare le possibili uscite.

Calciomercato Inter, il Trabzonspor su Klaassen

Klaassen, ad esempio, ha finora totalizzato solo 73 minuti tra Serie A e Champions League. Il centrocampista ex Ajax, insieme a Cuadrado, è l’oggetto misterioso di questo avvio di stagione in casa Inter.

Stando alle voci dei media turchi, riportate da ‘Tuttosport’, il Trabzonspor sarebbe interessato ad ingaggiare il 30enne centrocampista olandese. Possibile tentativo, dunque, da parte del club turco per arrivare subito a Klaassen. Staremo a vedere.