Il Milan guarda in Serie A per l’attacco: occhio al colpo a sorpresa

Il Milan di Giorgio Furlani e Stefano Pioli, domani sera, sfiderà la Fiorentina di Vincenzo Italiano e occhio al profilo di Lucas Beltran: le ultimissime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A

Il Milan di Stefano Pioli, dopo il pareggio esterno contro il Lecce di Roberto D’Aversa, torna in campo domani sera, in seguito alla sosta per le nazionali, per affrontare la Fiorentina di Vincenzo Italiano in occasione della 13esima giornata del campionato italiano di Serie A.

Nelle ultime stagioni, la sfida fra i rossoneri e la Viola è stata molto importante ai fini della classifica. Due anni fa, ad esempio, Rafael Leao, nel finale, ha deciso la sfida contro la Fiorentina per un match point scudetto fondamentale. Quella della scorsa stagione invece ha visto i rossoneri aggiudicarsi i tre punti all’ultimo secondo in una gara ricchissima di polemiche alla vigilia dell’inizio del Mondiale in Qatar. Insomma, Milan-Fiorentina è una sfida delicata nella quale sarà protagonista anche Lucas Beltran, attaccante argentino arrivato in Italia nell’ultima estate di calciomercato. Il giocatore ex River Plate si sta facendo le ossa con la maglia viola e potrebbe diventare un nome caldo anche per il Milan nelle prossime finestre dei trasferimenti, soprattutto se dovesse continuare a sciorinare prestazioni come quelle mostrate in Conference League.

Il Milan studia il profilo di Beltran: la situazione

Il Milan, che nell’ultima estate si è messo nelle mani di Giorgio Furlani, potrebbe mettere nel mirino proprio il profilo di Lucas Beltran, centravanti argentino che sta crescendo partita dopo partita con la maglia della Fiorentina. La valutazione dell’attaccante classe 2001 è di circa 15 milioni di euro ed ha un contratto in scadenza con il club toscano nel 2028, essendo appena arrivato in questa stagione.

Beltran è ancora a caccia del primo gol nel campionato italiano di Serie A, nonostante contro la Lazio abbia messo a segno una rete bellissima poi però annullata per un fuorigioco millimetrico. Il Milan, per l’erede di Giroud, potrebbe pensare proprio a Beltran che, per caratteristiche, può essere davvero il centravanti giusto per il gioco di Stefano Pioli.