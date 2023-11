Bufera in Francia: in custodia dalla polizia per odio razziale

L’indagine è scattata lo scorso 16 ottobre, con il calciatore che ha già rimediato una squalifica di ben 7 giornate

Calcio francese di nuovo sotto choc. Un calciatore della Ligue 1 è stato preso in custodia dalla polizia per odio razziale.

Stiamo parlando di Youcef Atal, già sospeso dal club e squalificato 7 giornate per la condivisione di un post (poi cancellato, ma era troppo tardi…) che incitava all’odio verso Israele.

Stando a quanto riporta ‘RMC Sport’, il laterale del Nizza è in custodia dalla polizia della città della Costa Azzurra per odio razziale. Dallo scorso 16 ottobre, il ventissettenne algerino è oggetto di indagine per “apologia di terrorismo e pubblica prevaricazione all’odio o alla violenza”.

Come riporta la stessa fonte transalpina, al momento è stata accolta la seconda accusa.

“Sono consapevole che la pubblicazione del post ha scioccato diverse persone, ma non era mia intenzione e mi scuso – le sue parole su Instagram dopo che è scoppiato il ‘caso’ relativo al suo post contro Israele – Vorrei chiarire il mio punto di vista senza alcuna ambiguità: condanno fermamente ogni forma di violenza, in qualsiasi parte del mondo, e sostengo tutte le vittime. Non sosterrò mai alcun messaggio di odio”.

Atal milita nel Nizza dal 2018. Fin qui con la maglia dei rossoneri, ora allenati dall’italiano Farioli, ha collezionato 115 presenze e realizzato 12 gol.