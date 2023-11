20 milioni per convincere Mourinho: ecco il rinforzo che stava aspettando

La Roma vuole rinforzare la rosa a disposizione di Mourinho ma, per arrivare al giocatore, servono venti milioni di euro

Terminata la sosta per le nazionali, il campionato italiano è pronto a tornare grande protagonista; una delle sfide della tredicesima giornata mette di fronte Roma ed Udinese. I giallorossi, dopo il pareggio nel derby, cercano i tre punti per sfruttare un turno (con Atlanta Napoli e Milan Fiorentina) che potrebbe essere molto importante in ottica Champions League. La qualificazione alla principale competizione internazionale è uno degli obiettivi stagionali dei giallorossi.

Mourinho ha la rosa per arrivare quarto in classifica; uno dei punti di forza dei giallorossi è l’attacco con Dybala-Lukaku che possono regalare diverse soddisfazioni ai propri tifosi. Una squadra sì forte ma che può essere migliorata e, da questo punto di vista, occhio al prossimo mercato invernale.

Uno dei reparti su cui investire troviamo, senza ombra di dubbio, la difesa; i giallorossi giocano con il 3-5-2 e, al momento, possono contare solamente su tre difensori più, eventualmente, l’adattabilità di Cristante. Il problema nasce dagli infortuni di Kumbulla e Smalling con l’inglese il cui ritorno è ancora incerto; a questo bisogna aggiungere la partenza di N’Dicka per la Coppa D’Africa. Situazione non semplice considerando gli obiettivi stagionali dei giallorossi. Ecco perché Mourinho spera di avere un nuovo difensore nel prossimo mercato invernale.

Calciomercato Roma, Milenkovic per la difesa

Come detto i giallorossi hanno bisogno di un nuovo difensore centrale e tra gli obiettivi troviamo Milenkovic; il classe 1997 è tra i punti fermi della Fiorentina di Italiano. Undici partite giocate in Serie A, due in Conference e due nei preliminari di coppa; numeri che certificano l’importante del giocatore all’interno del sistema di gioco dei viola.

La Fiorentina, in questa stagione, vuole togliersi importanti soddisfazioni sia in campionato sia in ambito internazionale e, proprio per questo, appare complicato immaginare una cessione di Milenkovic a gennaio. Bisogna però sottolineare come, nel mercato, non si possa dare nulla per scontato; ecco perché, qualora dovesse arrivare la classifica offerta irrinunciabile, il futuro di Milenkovic potrebbe cambiare.

Il club viola, per privarsi del difensore, vuole non meno di venti milioni di euro; cifra decisamente importante e che difficilmente la Roma potrà spendere considerando le difficoltà legate al Fair Play Finanziario che hanno visto i giallorossi, nelle ultime sessioni di mercato, dover fare operazioni decisamente oculate. Mourinho ha bisogno di un difensore per aumentare la qualità del reparto arretrato e avere una risorsa in più nella seconda parte di stagione; piace Milenkovic ma la pista appare decisamente complicata.