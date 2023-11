Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 23 novembre

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, giovedì 23 novembre 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, giovedì 23 novembre 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La ‘Gazzetta dello Sport’ apre con il grande colpo che il Milan prepara per il mercato di gennaio: “Il David di Milanello“. Di spalla, “Allegri: Inzaghi non passi“, per le mosse che la Juventus prepara in vista del big match con l’Inter. In taglio alto, la spinta del popolo del tennis italiano verso Sinner: “Vai Sinner, è la tua Davis“.

Sul ‘Corriere dello Sport’, una chiave di lettura interessante per l’imminente Juve-Inter: “Juve no stress“, i bianconeri hanno disputato la metà dei minuti giocati dai nerazzurri in stagione. In basso, “Insigne: Sarri, prendimi“, con l’attaccante del Toronto che vuole tornare in Italia e avrebbe contattato la Lazio del suo ex allenatore.

Su ‘Tuttosport’, si prende la scena sempre il derby d’Italia, per il quale le polemiche non mancheranno: “Juve-Inter trita arbitri” è il titolo relativo all’intervista all’ex arbitro Calvarese. “Tutti con Jannik e i suoi fratelli“, in taglio alto, per l’avvio della Final Eight di Coppa Davis.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 23 novembre 2023

Sguardo come di consueto all’estero, con i quotidiani spagnoli e inglesi a fornire qualche spunto interessante.

In Spagna, il Barcellona prepara un mercato invernale di livello e il ‘Mundo Deportivo’ titola: “Luz verde“, con i nomi di Vitor Roque e Lo Celso in pole position. In Inghilterra, invece, nel momentaccio del Manchester United finisce anche un giocatore come Varane, ormai indiziato per la cessione: il ‘Mirror’ titola “Get rid of Var“.