Lista irregolare e squalifica immediata: il comunicato UFFICIALE

Comunicato ufficiale che mette a rischio la squadra: squalifica immediata per la lista irregolare, arriva il reclamo

Le polemiche, nel mondo del calcio, lo sappiamo, sono all’ordine del giorno, specie negli ultimi tempi. Vicende controverse dal punto di vista arbitrale, regolamentare, finanziario, fanno sì che in campo e fuori dal campo i toni del dibattito si rivelino sempre piuttosto accesi.

Diversi club sono spesso chiamati a rendere conto della correttezza del loro operato. In Inghilterra, la bufera ha coinvolto l’Everton e potrebbe riguardare anche Manchester City e Chelsea, per le violazioni del Fair Play Finanziario, tanto per fare un esempio degli ultimissimi giorni. Ma anche le nazionali calcistiche sono soggette a situazioni piuttosto particolari e una di loro rischia la squalifica dalle competizioni.

Francia fuori dal Mondiale Under 17, chiesta la squalifica: cosa è successo

Nell’occhio del ciclone è finita la Francia Under 17, che sta disputando i Mondiali di categoria ed è passata ai quarti di finale, dopo la vittoria agli ottavi contro il Senegal ai calci di rigore. Ma la selezione africana ha presentato ricorso chiedendo l’esclusione dei transalpini.

Il motivo risiede nell’iscrizione in lista di Yanis Ali Issoufou Abdoulkhadre. Il giocatore, infatti, come testimoniato in un dossier della delegazione senegalese con prove a supporto, aveva già disputato, nello stesso torneo, le qualificazioni con la maglia del Niger. La Francia non era al corrente di questa situazione e, una volta saputolo, aveva escluso il giocatore dalla lista dei calciatori che hanno disputato la gara col Senegal. Gli africani, però, hanno chiesto l’esclusione dei francesi dal torneo per iscrizione nella lista iniziale del torneo di un giocatore che non poteva farne parte. La Fifa dovrà prendere una decisione rapidamente.