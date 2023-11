Juve, approvazione di bilancio UFFICIALE: altri 200 milioni

Ridotta la perdita d’esercizio rispetto all’analisi di bilancio precedente e stanziati altri 200 milioni di euro per l’aumento del capitale sociale, ecco cosa racconta il comunicato della Juventus

La Juventus attende l’Inter sul terreno di gioco dell’Allianz Stadium la prossima domenica per giocare una delle partite più cruciali della stagione, per ben slanciare il resto del percorso con l’obiettivo unico della vittoria dello Scudetto. Ma non sono soltanto i risultati del campo a parlare in queste ultime giornate autunnali.

Anche fronte societario, infatti, dopo i grandi avvicendamenti della passata stagione sportiva e qualche difficoltà finanziaria, l’Assemblea degli Azionisti si è nuovamente riunita per approvare la nuova analisi di bilancio.

Come si evince dai dati pronunciati all’interno del comunicato ufficiale diramato dalla società bianconera, l’esercizio della stagione 2022/2023 si è chiuso con un passivo di 123,3 milioni di euro. Nettamente migliore di quello dell’annata fiscale precedente, pari 238,1 milioni.

Nuovo capitale di 200 milioni per la Juventus, versamento entro il 31 dicembre 2024

Quel che inoltre risalta all’occhio è l’approvazione della situazione patrimoniale in deficit di 75,1 milioni di euro e l’utilizzo delle riserve a disposizione (20,3 milioni) come parziale copertura della perdita precedentemente indicata.

A seguito poi della riduzione di capitale al minimo legale, il CdA approva anche l’aumento di capitale sociale per un importo massimo complessivo di 200 milioni di euro da stanziare entro il termine ultimo del 31 dicembre 2024.