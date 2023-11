Icardi ‘ritorna’ nell’Inter: la reazione dei tifosi è incredibile

Mauro Icardi, centravanti del Galatasaray, è tornato sui profili social dell’Inter in occasione di un post che ricordava i grandi momenti delle sfide contro la Juventus: ecco la reazione dei tifosi

L’Inter di Simone Inzaghi, domenica sera, sfiderà la Juventus di Massimiliano Allegri in occasione della 13esima giornata del campionato italiano di Serie A.

I nerazzurri occupano al momento il primo posto in classifica e si giocheranno una gara delicatissima per le gerarchie del torneo contro la Vecchia Signora per quello che è meglio conosciuto come “Il Derby d’Italia”. Una grande classica del nostro calcio che torna ad essere decisiva anche per lo scudetto in questa stagione e che fa tornare in mente i grandi ricordi delle sfide del passato dove ci sono state roboanti vittorie della Juventus e momenti memorabili per l’Inter e per i suoi tifosi, anche nell’ultimo decennio nonostante, fino all’arrivo di Luciano Spalletti, i nerazzurri non fossero alla ribalta dal punto di vista dei risultati nel campionato italiano di Serie A. In quel periodo il capitano era Mauro Icardi, bomber argentino che si è lasciato malissimo con la società meneghina, ma che, in uno degli ultimi post Instagram del club, è tornato a campeggiare esultante proprio in memoria di uno Juventus-Inter del 2015 ed ecco le reazioni dei tifosi.

Icardi rientra sui profili social dell’Inter: le reazioni

Mauro Icardi, nella sfida del 2015, mise a segno il gol del pareggio di quella sfida che si concluse poi 1-1. Un match noto anche per il suo mancato passaggio ad Osvaldo che sfociò poi in un pesante alterco fra i due bomber e alla cessione dell’ex nazionale italiano al termine proprio della finestra di calciomercato invernale.

Vedere Icardi sui profili ufficiali dell’Inter, dopo quanto accaduto nel 2019, non è cosa di tutti i giorni e se ne sono accorti anche i tifosi della Beneamata che hanno commentato in diversi modi. Alcuni, ad esempio, sono stati felicissimi: “Maurito li purgava sempre“. Oppure: “Abbiamo bisogno di un attaccante, riportate indietro Icardi“. Altri invece hanno espresso un parere negativo: “Perché nella sesta foto avete messo un infame?“. La maggior parte dei commenti è però a favore di Icardi in una sorta di revisionismo che, magari, potrebbe aprire anche nuovi scenari futuri in sede di calciomercato.