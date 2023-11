“Conte ha scelto il suo futuro”: l’annuncio in diretta spiazza tutti

Il giornalista, esperto di mercato, fa il punto sulle panchine delle big: ecco chi allenerà l’ex Tottenham in Serie A

L’estate è ancora davvero lontana, ma i grandi club stanno già programmando la prossima stagione. Si ripartirà, chiaramente, dalla scelta della guida tecnica e il 2024 sembra poter essere davvero l’anno dei cambi in panchina.

Massimiliano Allegri, nonostante stia facendo bene con la sua Juventus, continua ad essere uno dei nomi più chiacchierati. Il futuro del livornese potrebbe così essere lontano da Torino e il nome del sostituto ci sarebbe già. Ne è convinto Paolo Bargiggia, che ai microfoni di TvPlay, rilancia l’ipotesi Antonio Conte: “Sta aspettando la Juve – ha ammesso il giornalista – anche con un anno di anticipo rispetto alla conclusione del contratto di Allegri. Massimiliano, invece, potrebbe andare in Arabia Saudita. Su Conte in bianconero non ci sono, comunque, delle certezze, ma ci sono dei segnali”.

Panchina Roma e Napoli: l’annuncio di Bargiggia

Non dovrebbe essere dunque Antonio Conte il dopo Jose Mourinho. Il portoghese così come Allegri potrebbe andare in Arabia Saudita:

“E’ una possibilità, ma non è ancora chiusa, altrimenti non avrebbe rilasciato certe dichiarazioni. Per la Roma penso ad un tecnico tra Thiago Motta e Vincenzo Italiano“. Ma l’attuale allenatore della Fiorentina sembra poter essere il nome giusto anche per il Napoli, che salvo clamorosi colpi di scena non rimarrà certo con Walter Mazzarri: “Italiano è possibile, perché è un po’ un pallino di De Laurentiis. Sia lui che Thiago Motta, in modo diverso, hanno, però, rifiutato l’offerta del Napoli la scorsa estate”. ha poi ammesso Bargiggia.