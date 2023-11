Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 22 novembre

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, mercoledì 22 novembre 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, mercoledì 22 novembre 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

Mosse importanti per l’Inter, come riportato dal titolo della ‘Gazzetta dello Sport’ che apre con il rinnovo di contratto di Barella fino al 2028: “Firmato Barella“. Di spalla, il Milan prova a rispondere con gli acquisti sul mercato di gennaio: “Milan, rinforzi a go go“. Taglio alto sul completamento delle urne per Euro 2024, con il rischio di un sorteggio difficile per l’Italia: “Che rischi, azzurri“.

Sul ‘Corriere dello Sport’, il verdetto dell’algoritmo sulla corsa scudetto: “Inter, scudetto all’84%“. Di spalla, verso Euro 2024, il borsino sui convocati di Spalletti: “Da Udogie a Kean, ecco i favoriti per Euro 24“.

Su ‘Tuttosport’, a tutta pagina, un retroscena relativo al 2019 che fa mangiare le mani ai tifosi della Juventus, raccontato dall’ex capo dello scouting: “Bellingham: Juve, era fatta“.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 22 novembre 2023

Uno sguardo come sempre all’estero, con titoli interessanti che oggi arrivano soprattutto dai quotidiani sportivi spagnoli.

Su ‘As’, spazio a un intervista a Reinier, in prestito al Frosinone, che vuole mettersi in luce per riproporsi alla grande al Real Madrid: “En mi mente sigue el Madrid“. Sul ‘Mundo Deportivo’, invece, le mosse del Barcellona per porre rimedio, a gennaio, al grave infortunio di Gavi: “Casting de sustitutos“, con i nomi di Fabian Ruiz, Soler e Lo Celso.