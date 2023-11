Ranieri vuole un esubero dell’Inter: colpo nerazzurro a gennaio

Ranieri, per rinforzare il Cagliari nel mercato invernale, sembra aver messo nel mirino un giocatore in uscita dall’Inter

La Serie A sta per tornare dopo una sosta, per le nazionali, che ha visto gli azzurri ottenere il pass per i prossimi europei; alla ripresa del campionato i riflettori saranno puntati, per forza di cose, sul derby d’Italia tra Juventus ed Inter. Il calendario della tredicesima giornata, però, mette di fronte sfide importanti come quella che mette di fronte Cagliari e Monza.

I rossoblù, club neopromosso nella scorsa stagione quando la squadra ha vinto uno a zero in casa del Bari nella finale playoff di ritorno, sono reduci da una momento sicuramente positivo. La squadra, nonostante la sconfitta in casa della Juventus, aveva ottenuto sette punti nelle tre partite precedenti; una serie di risultati importanti per migliorare la classifica ed iniziare il cammino verso la salvezza.

La permanenza nel massimo campionato italiano è, senza ombra di dubbio, l’obiettivo principale del Cagliari; da questo punto di vista la sfida contro il Monza sarà fondamentale. Importante anche il prossimo mercato invernale; la società potrebbe decidere di intervenire con l’obiettivo di rinforzare la rosa a disposizione di Ranieri in modo da regalare al tecnico una risorsa in più per affrontare, nel migliore dei modi, la seconda parte di stagione. Tra gli obiettivi del Cagliari troviamo un giocatore dell’Inter che sembra essere in uscita dal club nerazzurro.

Calciomercato Cagliari, Sensi obiettivo per gennaio

L’Inter ha una rosa di assoluto livello; Inzaghi può contare su diversi elementi che gli permettono di affrontare, nel migliore dei modi, tutte le competizioni. Uno dei reparti maggiormente coperto dei nerazzurri è, senza ombra di dubbio, il centrocampo; nell’ultima sessione di mercato è stato acquistato Klaassen.

L’arrivo del centrocampista olandese rischia di chiudere definitivamente lo spazio a Stefano Sensi; il classe 1995, fino a questo momento, è sceso in campo solamente in due occasioni per un totale di diciassette minuti. Un minutaggio ridotto anche a causa dell’infortunio che ha colpito il centrocampista; nel prossimo mercato di gennaio non è da escludere una cessione del giocatore.

Il possibile trasferimento di Sensi alla corte di Ranieri garantirebbe al centrocampista la possibilità di mettere in mostra le sue qualità e, soprattutto, di rilanciarsi in un club il cui obiettivo è quello di raggiungere la salvezza. Nel sistema di gioco del Cagliari, Sensi potrebbe essere impiegato sia come mezzala sia come trequartista alle spalle delle punte. Forte tecnicamente, abile palla a terra e con una buonissima visione di gioco.

Nel prossimo mercato invernale, il centrocampista potrebbe cambiare maglia ed andare a rinforzare la rosa a disposizione di Ranieri; per quanto riguarda l’Inter sarebbe una cessione non poi così difficile da digerire non tanto per la qualità del giocatore quanto per l’abbondanza di cui può disporre Inzaghi in mezzo al campo.