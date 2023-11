Rabiot avvisa l’Inter: “Vogliamo vincere, siamo la Juve”. Poi l’annuncio sul rinnovo

Rabiot suona la carica in casa Juve verso il Derby d’Italia contro l’Inter. Le dichiarazioni del francese anche sul rinnovo

Adrien Rabiot si è raccontato in una lunga chiacchierata con Alessandro Matri, su ‘DAZN’, toccando anche i temi più caldi del momento.

È la settimana di Juventus-Inter, Rabiot parla così: “Per lo scudetto vedremo cosa succederà: Allegri ha la mentalità vincente e la applica in ogni partita e ogni giorno ed è questo a renderlo un grande allenatore”. Il centrocampista francese ha risposto così sul rinnovo: “Sono contento di portare la fascia di capitano soprattutto pensando alla storia di questo club. Il rinnovo? Ne parleremo più avanti”.

E sul rapporto con l’allenatore bianconero: “È lui che mi ha voluto qui, ma quando ho firmato, lui è andato via. Quando ci siamo ritrovati c’è stato fin da subito feeling. Venivo da sei mesi senza giocare, avevo ricevuto delle critiche e dovevo ancora adattarmi, ma sono cresciuto molto. Conosco la mentalità del mister, so cosa vuole da noi e il suo approccio vincente che condivido”.

Juve-Inter e rinnovo: parla Rabiot

Rabiot ha anche commentato i casi Pogba e Fagioli: “In questi casi non è mai semplice, sono giocatori forti che possono darci una mano ed è difficile non averli in campo. Paul è molto importante per la squadra, ha esperienza e dà entusiasmo, Fagioli si allena molto. Ma è sempre difficile”.

L’obiettivo di Rabiot e della Juventus è quello di tornare a vincere: “Lavoriamo tanto dal punto di vista offensivo e difensivo. Poi nelle partite cambia tutto, devi adattarti, ma l’importante è avere grinta e quest’atteggiamento. Preferisco non giocare sempre bene, ma vincere sempre”.