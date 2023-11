Nuovo sgarbo Juve-Inter: ritorno clamoroso a gennaio

L’affare potrebbe decollare in poche settimane dopo l’ultimo infortunio rimediato in Nazionale

Si entra ufficialmente da oggi in clima derby d’Italia in vista della sfida di domenica sera tra Juventus e Inter. Dopo esserci lasciati alle spalle le fatiche della Nazionale Azzurra, che grazie al pareggio con l’Ucraina ha strappato il pass per i prossimi Europei 2024 di Germania, il campionato italiano torna al centro del dibattito.

Le due squadre sono attualmente divise in classifica dai due soli punti di vantaggio che la squadra di Simone Inzaghi ha accumulato sino a questo momento rispetto ai ragazzi di Massimiliano Allegri. I due club – peraltro – potrebbero scontrarsi sul mercato per un obiettivo che negli ultimi tempi è stato accostato ad entrambi. Stiamo parlando di Thiago Alcantara, centrocampista di grande esperienza finito nel dimenticatoio in casa Liverpool e attualmente ai box per un ritardo di condizione.

I minuti giocati in questa stagione sono ancora fermi a zero. Dopo un problema all’anca che gli aveva fatto saltare tutto il finale della scorsa annata, il calciatore spagnolo non ha più ritrovato il campo in competizioni ufficiali. Il suo contratto con i ‘Reds’, inoltre, andrà in scadenza nel giugno 2024 e l’impressione è che da entrambe le parti non vi sia più la volontà di andare avanti. A rovinare le speranze di Inter e Juve di prenderlo a costo zero, però, potrebbe essere una candidata a sorpresa.

Calciomercato Juve e Inter, il Barcellona pensa a Thiago Alcantara per rimpiazzare Gavi

Sulle tracce di Thiago Alcantara, come riportato in Spagna dal diario ‘Sport’, sarebbe spuntato in maniera inaspettata il Barcellona.

Il club catalano avrebbe pensato al ritorno dell’ex canterano blaugrana per rimpiazzare il lunghissimo infortunio di Gavi. Il classe 2004 ha infatti riportato la rottura totale del crociato con la Nazionale Spagnola e, oltre a perdersi tutta la stagione con il Barcellona, salterà anche gli Europei di Germania e le Olimpiadi di Parigi.

Nonostante il contratto vada in scadenza solamente la prossima estate, sembra che il Liverpool non abbia alcuna intenzione di ostacolare la cessione dell’ex Bayern Monaco già a gennaio. Chissà che, oltre a ritrovare minutaggio e condizione fisica con il Barcellona, Thiago non riesca pure a riconquistarsi la fiducia della selezione spagnola per la prossima estate.