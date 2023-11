Scintille Juve-Inter, vuole giocare di più: si libera gratis

Il calciatore chiede più spazio dopo un inizio di stagione che sino a questo momento non l’ha visto protagonista

Parte ufficialmente da oggi il countdown verso il derby d’Italia di domenica 26 novembre. Siamo infatti entrati nella settimana che porta all’attesissimo Juventus-Inter, a tutti gli effetti uno scontro diretto dal sapore di scudetto. Gara a cui la squadra di Simone Inzaghi arriva con un leggero vantaggio di due punti sulla formazione di Massimiliano Allegri, che dalla sua avrà però la spinta del pubblico bianconero.

Juventus e Inter, tra l’altro, si starebbero già colpendo a distanza anche sul mercato. A dividere i due club vi è un centrocampista in cerca di spazio e minutaggio, di calibro internazionale anche se un po’ avanti con l’età. Stiamo parlando di Thiago Alcantara, calciatore di proprietà del Liverpool che da qualche settimana ha acceso la curiosità delle due formazioni in vista della scadenza del contratto che lo lega ai ‘Reds’ fino al prossimo giugno 2024.

Il centrocampista spagnolo è diventato un vero e proprio oggetto misterioso da quelle parti. Dopo aver saltato tutto il finale della passata stagione per una brutta ricaduta ad un problema all’anca accusato prima a febbraio e successivamente ad aprile, Thiago non è più tornato a disposizione di Jurgen Klopp. L’ex di Bayern Monaco e Barcellona, secondo le ultime voci circolate in Inghilterra, non sarebbe ancora arruolabile dal tecnico tedesco per un ritardo di condizione.

Calciomercato Inter e Juve, Thiago Alcantara è l’idea a costo zero

A complicare un rientro in pianta stabile di Thiago Alcantara nelle rotazioni del Liverpool è stata inoltre la presenza in rosa di nuovi concorrenti in mezzo al campo.

Gli arrivi di Mac Allister, Szoboslai e Gravenberch dal mercato in estate hanno ridotto notevolmente spazio al centrocampista spagnolo, ora ai margini del progetto. Per questa ragione appare molto difficile che Thiago decida di estendere il suo accordo con il club inglese in vista della scadenza della prossima estate. Secondo quanto riportato ‘El Gol Digital’, Inter e Juventus si sarebbero già mosse per il suo ingaggio a fine stagione.