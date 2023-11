Dalla Juventus all’Inter, niente rinnovo: arriva gratis

Inter e Juventus studiano i possibili colpi e spunta l’occasione a parametro zero: può arrivare gratis la prossima estate

Caccia ai colpi low cost. Non un imperativo per Inter e Juventus, ma certo Marotta e Giuntoli guardano con profondo interesse anche al lato economico di un possibile acquisto.

Unire sostenibilità e aspetto tecnico è il diktat un po’ di tutti e le due big d’Italia non fanno eccezioni. Ecco allora che dall’Inghilterra potrebbe arrivare l’occasione giusta che mette d’accordo le due società.

Nasce tutto a Liverpool dove Jurgen Klopp sembra aver deciso di non puntare più su di lui: Thiago Alcantara, ancora fermo per infortunio dopo l’operazione all’anca della scorsa primavera, è arrivato alla fine della sua avventura in Reds. Arrivato nel 2020, il centrocampista ex Bayern Monaco ha fatto i conti con numerosi infortuni durante la sua esperienza all’Anfield Road ed ancora oggi è ai box.

Klopp ha spiegato che non riuscirà a tornare prima del 2024, mentre ‘Football Insider’ ha lanciato l’indiscrezione sul suo futuro. In scadenza di contratto nel 2024, non rinnoverà con il Liverpool e andrà via a parametro zero.

Calciomercato Inter e Juventus, occasione Thiago Alcantara

Una vera e propria occasione da cogliere a volo per Inter e Juventus. Entrambe le società stanno sondando il terreno alla ricerca di centrocampisti, soprattutto i bianconeri, e lo spagnolo potrebbe essere il profilo ideale.

Nonostante i 33 anni e la condizione fisica non certo ottimale, Thiago Alcantara rappresenta comunque un calciatore di grande abilità e tecnica, che potrebbe rappresentare un innesto di spessore nelle rose di Allegri o Inzaghi. Un’operazione per la prossima estate, visto che difficilmente uno dei due club busserà alla porta del Liverpool già a gennaio, considerato che il calciatore non vede il campo da aprile.

Inoltre, lo stesso Klopp sarebbe poco propenso a cedere a stagione in corso Alcantara, considerandolo un elemento che può rivelarsi fondamentale nel finale di stagione.