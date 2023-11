La rivelazione di Maldini: “Abbiamo provato a portare Messi al Milan”

Lionel Messi avrebbe potuto vestire la maglia del Milan: Paolo Maldini rivela la trattativa per il fuoriclasse ora all’Inter Miami

“Abbiamo provato a portare Messi al Milan“. Paolo Maldini sgancia la bomba ospite a teatro di Giacomo Poretti nel suo PoretCast.

L’ex dirigente rossonero, mandato via da Cardinale nello scorso giugno non senza polemica, svela un retroscena che riguarda proprio la Pulce. Maldini spiega, infatti, che “per dieci giorni abbiamo provato a portare Messi al Milan, poi abbiamo capito che era impossibile”. Tentativo fallito dunque e non più ripetibile: “Ormai ora è tardi, ma un calciatore come Messi è uno spettacolo per tutti, quando leggevo che poteva andare all’Inter avevo paura”.

Ma non c’è solo Messi nel lungo intervento di Maldini che si sofferma su chi oggi indossa la maglia numero 10 rossonera: Rafa Leao. “È un grande talento – afferma – indipendentemente dal fatto che faccia calcio, il modello o il cantante: ha qualcosa di importante. Due giorni prima della partita, mi chiese di far uscire il disco: risposi che non era un problema ma il sabato avrebbe dovuto fare due gol. Non segno, ma fece un assist”.

Maldini quindi prosegue: “Quando arrivò dal Lille, era un grande talento ma doveva ancora dimostrare. La cosa più bella è il rapporto che si crea con loro, rimane più di trofei e partite vinte”.

Scudetto, Maldini fa lo scaramantico

L’ex dirigente del Milan non ha però smesso di fare il tifo per i rossoneri e lo si capisce dalla risposta che dà a Giacomo Poretti su chi vincerà lo scudetto.

“Chi vince lo scudetto? Complimenti Giacomo (tifoso interista, ndr), avete già vinto voi…”. Si parla anche di futuro, senza però sbilanciarsi più di tanto: “Ogni tanto ci penso. In teoria sono in pensione. Non farò mai l’allenatore: vedevo papà sempre con la valigia pronta”.