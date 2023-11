Juventus-Inter, l’algoritmo ha parlato: Scudetto già deciso

Domenica Juventus-Inter, big match scudetto: per la conquista del titolo c’è già il verdetto dell’algoritmo

Il derby d’Italia, Juventus-Inter, si ripropone domenica sera allo Stadium. Appuntamento fondamentale e che dopo diverse stagioni torna in auge per il duello scudetto tra le due contendenti. Bianconeri a -2 dalla capolista, a caccia di un prestigioso sorpasso, mentre i nerazzurri vogliono invece tentare la fuga.

Una sfida che, con due terzi di campionato ancora da disputare, non sarà probabilmente già decisiva. Ma c’è già il verdetto dell’algoritmo in chiave scudetto. I dati di Opta Predictions, che simulano migliaia di volte lo sviluppo del campionato tenendo in conto punti di forza e debolezza delle squadre, serie storiche di risultati, indici di rendimento, valore delle squadre da affrontare e altri parametri, indicano che la squadra di Simone Inzaghi avrebbe l’84,5% di probabilità di conquistare lo scudetto. Soltanto l’11,8% per gli uomini di Allegri, briciole per le altre: 2,1% per il Milan, 1,4% per il Napoli campione in carica (anche se i dati erano stilati sul rendimento sotto Garcia). La classifica finale potrebbe inoltre vedere la Roma fuori da tutto, all’ottavo posto, con il sesto posto previsto per la Lazio.