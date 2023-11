Juve, Rabiot tra Inter e futuro: dal rinnovo, alle sirene inglesi

E’ la settimana del ‘Derby d’Italia’, i giorni passano, e mancano sempre meno ore al big match di domenica sera. La Juventus, seconda, accoglierà l’Inter capolista per una sfida di altissima classifica

Entrambi gli allenatori, Massimiliano Allegri e Simone Inzaghi, sono alle prese con la conta degli arruolabili, all’indomani della sosta per le nazionali. A centrocampo, la Juventus, si affiderà ancora una volta all’inossidabile Adrien Rabiot.

Il reparto di centrocampo della Juventus 23/24 non vive il suo momento di miglior splendore, proprio nei giorni che precedono il match più importante sin qui di tutta l’annata. Manuel Locatelli non è al meglio per via della frattura alla decima costola; Fabio Miretti si è fermato per lombalgia, ma va verso il recupero; Weston McKennie nonostante l’infiammazione al tendine del ginocchio sinistro è chiamato agli straordinari, dato il contemporaneo forfait di Timothy Weah. Il texano, o in mezzo o sulla destra, sarà impiegato.

Variabile Hans Nicolussi Caviglia a parte per il ruolo davanti alla difesa – da monitorare le quotazioni del classe 2000 per domenica – l’unico certo e ‘ok’ nel reparto di centrocampo è Adrien Rabiot. Il francese, protagonista con la sua nazionale, resta un punto fermo della rosa di Allegri. Il suo rendimento, però, è calato rispetto ai picchi della sua ottima scorsa stagione. Il numero 25 bianconero ha giocato undici gare su dodici da titolare, saltando solo l’ultima col Cagliari per squalifica. E sempre per 90′, trovando però il gol alla prima con l’Udinese, e due assist contro Lazio e Lecce.

Calciomercato Juventus: Adrien Rabiot è in scadenza di contratto, occhio alle sirene dalla Premier League

Nella settimana del ‘Derby d’Italia’ c’è bisogno di certezze nell’immediato. E una porta di certo il nome di Adrien Rabiot, per il futuro invece tutto rimandato. A quattro giorni dal big match contro l’Inter prima, Allegri sa di poter contare sul suo ‘Cavallo pazzo’ di centrocampo. Il calciatore, dal canto suo, dà buone garanzie fisiche, ma sta faticando a trovare l’incisività della scorsa stagione. Resta però imprescindibile in vista di domenica.

Il rinnovo ‘sul gong’ della scorsa stagione ha però solo rimandato di qualche mese il discorso legato al sodalizio che vincola Rabiot alla Juventus. Rinnovo sì, ma pur sempre di ‘un giocatore in scadenza’ si tratta. Sul fronte rinnovo bianconero, per ora nessuna novità. Il giocatore, che non ha mai nascosto di vedere di buon occhio un approdo in Premier League non si sbilancia. D’altro canto, è anche vero che ha sempre dichiarato di trovarsi bene a Torino e con Allegri. Sulle sue tracce c’è sempre il Manchester United, ma più in generale il profilo di Adrien a zero fa gola a tante formazioni di alta classifica oltremanica, e non potrebbe essere altrimenti.

Il futuro, nel breve, parla di un Rabiot protagonista imprescindibile del big match di domenica. Sul lungo periodo, la situazione andrà sbloccata, in un senso o nell’altro.