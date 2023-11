“Haaland e Bellingham alla Juventus”: scenario inedito

Un viaggio nello scouting della Juventus degli ultimi anni: “Bellingham e Haaland sono stati ad un passo, Nonge è il prossimo”

La Juventus negli ultimi anni è diventata una delle migliori società al mondo per il lavoro di scouting svolto e per la valorizzazione dei giovani, anche grazie alla presenza della Next Gen. Tanti meriti vanno riconosciuti ad una persona che era a capo dell’area scout fino ad un mese fa: Matteo Tognozzi, attuale direttore sportivo del Granada.

Il dirigente si è raccontato a cuore aperto in una lunga intervista rilasciata a Tuttosport, in cui ha parlato di come è cresciuto il lavoro di scouting all’interno del club bianconero e si è concesso anche per dei retroscena non indifferenti. A partire da Jude Bellingham, stella del Real Madrid, contattato con grande anticipo: “Siamo stati vicini nel 2019. Avevo conosciuto lui e la sua straordinaria famiglia, è un ricordo che custodisco gelosamente. In quel caso, però, aveva deciso di proseguire il suo percorso di crescita con il Birmingham”. Chi è stato ancora più vicino ai colori bianconeri, invece, è Erling Haaland: “Siamo stati davvero ad un passo, era il mese di novembre 2017. Ce l’avevamo in mano, ma ai tempi sarebbe stato un innesto per la Primavera e l’operazione venne giudicata troppo onerosa per il vivaio”. E, poi, ci sono tutti quelli che a Torino ci sono arrivati.

Tognozzi ricorda Soulé e Yildiz, poi avvisa: “Il prossimo è Nonge Boende”

Matteo Tognozzi ha ricordato anche tutto quello che è servito per portare Soulé a Torino: “Ho visto Matias dal vivo per la prima volta in un Velez-Boca del campionato argentino Under 12, lui aveva 11 anni e giocava sotto età. Grazie al rapporto costruito in quegli anni, quando è arrivato il momento del grande salto in Europa ha voluto solo la Juve”.

Una trattativa più in sordina, invece, è stata quella per Kenan Yildiz. “L’abbiamo strappato a zero al Bayern Monaco proprio nei giorni in cui il loro ds Salihamidzic era a Torino per chiudere de Ligt. Infine, ecco quali sono i prossimi talenti destinato ad esplodere in casa Juventus, ovviamente sempre targati Tognozzi: “Tra poco arriverà Nonge Boende, il cui debutto in prima squadra è vicino. Il suo talento è incredibile, lo metto sullo stesso piano di Yildiz e Huijsen. E poi dico Mazur, che è un centrocampista classe 2007 dotato di tecnica, fisico e personalità. Ha davvero grande prospettiva, è stato il mio ultimo acquisto per la Juventus”.