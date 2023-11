Derby con l’Inter già deciso: “Juve in ricostruzione”

Le parole dell’ex portiere e ora cronista Sky, Luca Marchegiani, sulla dicotomia di posizioni tra Juventus e Inter a pochi giorni dal fischio d’inizio del primo derby d’Italia della stagione

Cuori caldi e magliette già pronte per essere indossate in vista dell’incontro che per molti potrebbe già decidere il destino della corrente stagione sportiva di Serie A.

Che sia vero o meno, Juventus e Inter si daranno battaglia sul terreno di gioco dell’Allianz Stadium di Torino la prossima domenica con la voglia di imporre il proprio gioco e far trapelare qualche indizio su chi tra le due abbia effettivamente una marcia in più nella disposizione di una classifica che vede i piemontesi distanti soltanto due lunghezze dalla vetta.

I pronostici, fino a questo momento, parlano comunque chiaro. Se da una parte la Juventus di Massimiliano Allegri è la formazioni più ‘fresca’ sotto l’aspetto delle energie dispese per via dell’assenza del club bianconero dalle competizioni europee – nonostante la mole di infortuni in organico – dall’altro è l’Inter la vera squadra da battere. Essendo di fatto quella più in forma dello scenario calcistico italiano, anche in Europa.

Marchegiani lancia il pronostico: “Inter favorita, percorso della Juve positivo finora”

Ad aver commentato con qualche doverosa considerazione d’anticipazione dell’incontro, l’ex portiere Luca Marchegiani sembra voler calcare ulteriormente la mano su questa linea di pensiero largamente condivisa.

“Questa è una partita-Scudetto. Juventus e Inter sono le due squadre che hanno saputo fare meglio finora. Ma i nerazzurri sono più avanti degli avversari e sono favoriti per la vittoria“, ha dichiarato nell’intervento in diretta streaming su TvPlay.

La Juventus, del resto, arriva da un periodo di turbolenti cambiamenti non soltanto a livello societario ma anche d’organico. Molti hanno lasciato la squadra, altri sono stati esclusi dalla partecipazione a competizioni ufficiali per decisioni d’ufficio in seguito ad eventi extra-sportivi. Insomma, Marchegiani rivela che la formazione di Allegri è una squadra che sta “velocizzando il proprio processo di ricostruzione” dei ranghi. E i primi risultati si vedono tutti.