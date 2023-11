Bijol, Euro 2024 trampolino di lancio: sogna lo scudetto con tre big

Già definito l’eroe silenzioso della Serie A, Jaka Bijol conquista la qualificazione per l’Europeo con la sua Slovenia. Ora tre big del campionato ci pensano.

La Slovenia, dopo 23 anni, strappa un pass per Euro 2024 e lo fa anche grazie al contributo di Bijol, titolarissimo in queste ultime due gare, prima contro la Danimarca e poi con il Kazakistan. Il difensore centrale, quindi, si può definire uno degli assoluti protagonisti di questo traguardo e ora ha gli occhi puntati addosso.

Oltre a rappresentare una grande stabilità difensiva, il gioiellino dell’Udinese ha mostrato molta personalità nelle sue prestazioni. Caratteristiche che, come sappiamo, potrebbero interessare diversi club di Serie A che sono alla ricerca di difensori giovani e promettenti. Quindi, il risultato ottenuto durante la sosta Nazionali e le qualità mostrate la scorsa stagione possono rappresentare un trampolino di lancio per il classe 1999, che ha l’opportunità di confermarsi tra i top player del nostro campionato. Per l’Udinese, Bijol rappresenta una certezza in difesa e i numeri lo confermano: 12 presenze in campionato e 1 in Coppa Italia per un totale di 1170 minuti giocati. Il club friulano difficilmente rinuncerà ad uno dei suoi titolari, ma se dovesse arrivare l’offerta giusta, si potrebbe aprire un dialogo per la cessione. Il contratto del calciatore scade a giugno 2027 ed ad oggi il suo valore è stimato intorno ai 10 milioni.

Inter, Milan e Roma: idea Bijol per la difesa

Un profilo come quello di Jaka Bijol farebbe comodo, e non poco, a molti club di Serie A, ma in particolare a chi in questo momento ha problemi nel settore difensivo. Prima fra tutte la Roma.

I giallorossi, dopo aver ‘perso’ Smalling ed essersi rimboccati le maniche con N’Dicka o, addirittura, Cristante, hanno bisogno delle qualità tecniche e fisiche del centrale bianconero, che potrebbe rappresentare il titolare ideale per la formazione di Mourinho. Stessa cosa anche per il Milan, che ha l’opportunità di avviare le trattative con il club per assicurarsi il difensore la prossima stagione. A Milano, però, potrebbe esserci aria di Derby: anche l’Inter può entrare nella trattativa. Già in estate il club nerazzurro si era informato sul cartellino del giocatore, operazione poi sfumata. Considerando inoltre l’età di Acerbi e De Vrij, Bijol troverebbe molto spazio nella formazione di Simone Inzaghi.