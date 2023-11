“Se non gioca se ne va a gennaio”: ultimatum al presidente: tre club alla finestra

Il presidente di una squadra di Serie A ha ricevuto un vero e proprio ultimatum riguarda la situazione di un giocatore

La Serie A è andata in pausa lasciando spazio alle nazionali con l’Italia che si è qualificata ai prossimi Europei grazie al pareggio, per zero a zero, in casa dell’Ucraina; alla ripresa del campionato sono diverse le partite interessanti tra cui quella che mette di fronte Atalanta e Napoli. I partenopei, campioni d’Italia in carica, hanno assolutamente bisogno di cambiare passo dopo una prima parte di stagione complicata e la decisione, da parte della società, di cambiare guida tecnica affidando la panchina a Mazzarri.

Il tecnico ha il difficile compito di riportare serenità all’ambiente partenopeo; fare punti in casa dell’Atalanta non sarà per nulla semplice ma il Napoli ha una rosa in grado di ottenere i tre punti contro qualsiasi avversario del massimo campionato italiano. Mazzarri non sappiamo con quali uomini deciderà di affrontare la partita e neanche l’intera stagione; per scoprilo non ci resta che attendere l’inizio del match.

In attesa della partita, il tecnico partenopeo sembra avere, immediatamente, un problema da risolvere: parliamo di un giocatore impiegato, fino a questo momento, con il contagocce e proprio per questo il suo agente sembra avere dato un vero e proprio ultimatum al presidente partenopeo.

Calciomercato Napoli, Gaetano addio a gennaio? Parla l’agente

Uno dei giocatori della rosa del Napoli è Gaetano; il classe 2000, centrocampista che può essere impiegato anche come esterno offensivo, ha giocato (fino a questo momento) tre partite in Serie A riuscendo a mettere a segno un gol e un assist. Impiego dunque ridotto per il giovane talento che potrebbe lasciare i partenopei nel corso del prossimo mercato invernale

L’agente di Gaetano ha parlato a Radio Kiss Kiss e le sue parole hanno il sapore di un vero e proprio ultimatum; il giocatore non è escluso che possa lasciare i partenopei qualora non riuscisse a trovare spazio da qui al mercato invernale. Non sono state menzionate squadre interessate anche perché, soprattutto negli ultimi tempi, nessuno sembra aver fatto offerte per il classe 2000.

Nel corso dell’estate, come riportato dal Corriere dello Sport, il giocatore piaceva a Frosinone, Empoli e Verona e non è da escludere che questi club possano tornare alla carica anche se, considerando l’abbondanza del reparto, ci viene da escludere il club neopromosso.

L’agente di Gaetano ha fatto una dichiarazione decisamente importante e il futuro del giocatore si deciderà nelle prossime settimane; tra le ipotesi non possiamo escludere la sessione a gennaio a meno di un cambio netto dal punto di vista del minutaggio ma questo lo scopriremo solamente dal match contro l’Atalanta.