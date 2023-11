L’ex Milan si è perso: gioca poco e a gennaio può partire

Possibile partenza, a gennaio, per l’ex giocatore del Milan; fino a questo momento, infatti, il suo minutaggio è stato ridotto

Nell’ultimo turno di campionato, prima della sosta per le nazionali, il Genoa ha vinto uno a zero contro il Verona; successo fondamentale quello ottenuto dai rossoblù dal momento che si sono portati a casa una vittoria determinante in ottica salvezza. Discorso completamente diverso quello per gli Scaligeri con il club in una situazione di classifica per nulla semplice. La squadra infatti è in piena lotta salvezza con otto punti conquistati frutto di due vittorie, altrettanti pareggi e ben otto sconfitte.

Anche i numeri sui gol non sono per nulla positivi; sette le reti realizzate a fronte delle sedici subite. Il successo manca dalla seconda giornata di campionato quando la squadra si impose, due a uno, sulla Roma; bisogna cambiare marcia e serve farlo in fretta perché l’obiettivo della salvezza è ancora raggiungibile ma la squadra deve iniziare ad ottenere risultati positivi.

Al rientro dalla sosta per le nazionali, il Verona ospiterà il Lecce in un match fondamentale nella stagione del club; l’unico risultato possibile è la vittoria o la situazione di classifica si complicherebbe ulteriormente. Baroni ha una rosa in grado di poter uscire dalla sfida con i tre punti; un determinante apporto può arrivare da Saponara anche se il prossimo mercato invernale potrebbe essere decisivo per il futuro del giocatore.

Verona, Saponara gioca poco: tra rilancio e possibile addio

Nel corso della sua carriera, Saponara si è trasferito al Milan anche se la sua esperienza con la maglia rossonera non è stata poi così fortunata; in questa stagione può fornire un contributo assolutamente determinante per la salvezza del Verona considerando le sue capacità tecniche e la qualità per essere decisivo all’interno della partita.

Il minutaggio di Saponara, fino a questo momento, è stato decisamente ridotto; il classe 1991 ha sì giocato dieci partite, tra campionato e Coppa Italia, ma è stato in campo 196 minuti. Decisamente troppo poco e, proprio per questo, nel corso del prossimo mercato invernale non è da escludere un suo addio anche se non sembrano esserci interessi concreti.

Da qui al prossimo mercato invernale Saponara può rilanciarsi; da questo punto di vista può essere fondamentale il cambio modulo del Verona che dovrebbe schierarsi, a partire dalla prossima sfida di campionato, con il 4-3-3- Un sistema tattico in grado di sposarsi con le caratteristiche del giocatore e grazie al quale il talento può esprimere al meglio le proprie qualità; al ritorno dalla sosta il Verona inizierà un ciclo di partite fondamentali per il raggiungimento della salvezza. Sfide dove Saponara, fino ad ora impiegato con il contagocce, può risultare la soluzioni in più per gli Scaligeri.