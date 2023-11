Juve-Inter, derby d’Italia sul mercato: Khephren Thuram non è solo

E’ la settimana di Juventus-Inter. Chiusa la parentesi legata alla Nazionale, con esito positivo, adesso tutta l’attenzione del calcio italiano si focalizza sul big match di domenica sera. All’Allianz Stadium arriva l’Inter capolista

Il ‘Derby d’Italia’ però non sarà solamente all’interno del rettangolo verde. La ‘Vecchia Signora’ e la ‘Benamata’ si sfideranno anche in sede di mercato. L’ultimo nome che stuzzica sulla Torino-Milano è quello di Khephren Thuram.

E’ già Juventus-Inter, è sempre Juventus-Inter. Dentro il campo, dietro le scrivanie. Tanti i nomi che attirano le attenzioni di entrambe le società. Innanzitutto sui parametri zero. Il primo della lista è Piotr Zielinski, che andrà in scadenza col Napoli. Ci sono però altri profili, a partire da un’altra occasione ‘a zero’: il difensore del Lille Tiago Djalò. E poi, i vari Lazar Samardzic, Giorgio Scalvini, Adrea Colpani… tutti prezzi pregiatissimi della nostra Serie A.

Un nome però al di fuori del campionato italiano che fa gola alle due big è quello di Khephren Thuram, fratello minote di Marcus e figlio di Lilian. Evidentemente il cognome ha sempre un certo appeal per i colori bianco-nerazzurri. Dal padre, campione juventino, al fratello ‘Tikus’, che tanto sta facendo bene con l’Inter.

Il nome del centrocampista francese non è nuovo per la Juventus. Ciò che però stuzzica ancora di più, è il fatto che Khephren Thuram sia entrato nel mirino anche dell’Inter. L’ennesimo duello di mercato alle porte. Il giocatore classe 2001, nato curiosamente a Reggio Emilia per via della carriera del padre, piace a molti. Tra le big europee, lo seguono anche Liverpool e Real Madrid.

La stellina del Nizza non è un colpo auspicabile per gennaio, perché la società della Costa Azzurra chiede molto per fare partire il suo gioiello più pregiato. La base d’asta parte da non meno di 50 milioni, ma il prezzo è destinato a salire. Ecco perché è difficile ipotizzare un affondo delle due società del nostro Paese, in vista della sessione invernale.

Per quanto concerne la Juventus, il profilo di Thuram rientra appieno in quello di cui ha bisogno la mediana di mister Massimiliano Allegri. Il francese infatti gioca prevalentemente davanti alla difesa, zona di campo dove alla Juventus gravita Manuel Locatelli. Non è un segreto però che lo stesso tecnico livornese vorrebbe un giocatore più fisico, per quanto l’italiano stia ben facendo in quella posizione. L’inserimento del figlio d’arte sarebbe una carta dunque vincente. Nell’Inter, invece, al momento in quel ruolo agisce alla grande Hakan Calhanoglu. In caso però di una cessione importante, lo spazio per il 2001 ci sarebbe. Insomma, il talento del Nizza fa al caso di entrambe: chi la spunterà?