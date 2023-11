Il Newcastle beffa Inter e Juventus: pronta l’offerta

Dopo il colpo Sandro Tonali, il Newcastle potrebbe pescare ancora in Italia presentando un offerta a gennaio

Il Newcastle United è pronto a investire nuovamente fior di milioni per acquistare un giocatore dal massimo campionato italiano.

Settimo in classifica dopo dodici giornate di campionato, nel girone di ritorno il Newcastle United di Eddie Howe cercherà di alzare i ritmi del suo cammino per confermare il quarto posto dello scorso anno. La sensazione è che per riuscirci la proprietà non baderà a spese per rinforzare la squadra, tornando a spendere in Italia dopo la maxi-operazione che ha portato Sandro Tonali dal Milan ai Magpies.

Ora la società controllata dal fondo saudita PIF potrebbe portare via un altro calciatore dal campionato di Serie A: si tratta di Teun Koopmeiners, centrocampista olandese classe ’98 di proprietà dell’Atalanta e legato al club orobici da un contratto in scadenza al 30 giugno 2025. E come anticipato da Ekrem Konur, a gennaio il club inglese potrebbe formulare un’offerta per ingaggiare il centrocampista ex AZ Alkmaar già nel corso della sessione invernale di calciomercato.

Calciomercato, assalto del Newcastle a Koopmeiners

Il Newcastle United, dunque, starebbe lavorando a una proposta economica per convincere l’Atalanta a lasciar partire a stagione in corso uno dei suoi giocatori più importanti, in passato finito nel mirino del Napoli e ora accostate anche a Juventus e Inter.

Nel corso di questa stagione, Teun Koopmeiners ha già raccolto quindici gettoni di presenza, contribuendo ai risultati della Dea con tre gol e due assist tra campionato ed Europa League. La sua partenza rappresenterebbe una grave perdita per il centrocampo di Gian Piero Gasperini, ma chiaramente a fronte di una offerta irrinunciabile per tutte le parti in causa, difficilmente società e giocatore si opporranno a una partenza anche a stagione in corso, quando sarebbe poi necessario rimpiazzare in tempi rapidi il giocatore olandese.