Erede Ancelotti, Perez sceglie un italiano: contatti già avviati

Il Real Madrid guarda al futuro, con Florentino Perez in cerca di un degno erede di Carlo Ancelotti: in panchina può sedersi un altro italiano

La scorsa stagione è riuscito nella clamorosa impresa di portare il Brighton in Europa League. Quest’anno la zona Europa è un po’ più lontana, ma i Seagulls occupano comunque l’ottavo posto in classifica e sono secondi nel proprio girone di Europa League.

Numeri importanti, che certificano quanto di buono Roberto De Zerbi stia facendo alla guida del club inglese. Numeri e prestazioni che non passano inosservate e che hanno portato il Real Madrid a contattare l’allenatore bresciano. I Blancos sono infatti a caccia di un erede di Carlo Ancelotti. Il tecnico romagnolo, al termine della stagione, sembra pronto a diventare il ct della nazionale brasiliana, al momento affidata ad interim a Fernando Diniz, che ha vinto la Copa Libertadores alla guida del Fluminense.

Real Madrid, contatti con De Zerbi: può essere lui l’erede di Ancelotti

Ecco quindi che la società spagnola e Florentino Perez in particolare, starebbero sondando il terreno alla ricerca di un nuovo allenatore.

Tra i nomi sondati piace tanto Xabi Alonso, che per certi versi può definirsi allievo di Ancelotti visti i trascorsi insieme sia al Real Madrid che al Bayern Monaco. Alonso sta facendo un lavoro eccellente alla guida del Bayer Leverkusen che non sta passando inosservato in casa madridista. Oltre al tecnico basco, però, c’è appunto anche De Zerbi, per cui sarebbero stati mossi dei passi concreti. ‘Sport’ sottolinea infatti come ci sarebbe già stato un primo contatto con l’allenatore bresciano, profilo che piace sia per come fa giocare la squadra sia per la grande abilità nel lavorare con i giovani.

E il Real Madrid è una squadra ricchissima di under-23: da Camavinga a Bellingham, da Rodrygo ad Arda Guler, fino alla futura stellina Endrick, al momento in prestito la Palmeiras. Questo aspetto di lavorare con i giovani piace molto a Florentino Perez, che ritiene De Zerbi già pronto per un salto di qualità e l’approdo su una panchina così importante. Le trattative sono allo stadio preliminare, ma la possibilità di portare a Madrid un allenatore così in grado di valorizzare i giovani ingolosisce e non poco il presidente degli spagnoli.