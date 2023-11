Wanda Nara senza filtri e senza maglietta: scollatura esagerata

Wanda Nara in una versione quasi inedita, la showgirl argentina senza trucco e con bellezza al naturale e con curve in risalto sempre più esplosive

Per i suoi ammiratori di lunga data, è certamente un piacere rivedere Wanda Nara in pianta stabile sui nostri schermi televisivi, in una stagione autunnale che la sta vedendo protagonista su Rai Uno e dando spettacolo a Ballando con le Stelle.

Insieme al ballerino Pasquale La Rocca, Wanda si sta mettendo alla prova e sta esibendo la consueta sensualità innata, che, al momento di scendere sul palco, fa sempre la differenza. Anche così si spiega il grande successo di questa stagione dello show Rai, che può del resto contare, in generale, su un cast di primissimo livello (basti pensare a un’altra bellezza da urlo come Sara Croce in gara). Ad attirare l’attenzione più di tutti, comunque, inevitabilmente, la prorompente argentina. Lady Icardi non si smentisce mai e trova sempre il modo di farsi ricordare. Per lei, si sta rivelando una esperienza importante, anche per tenersi impegnata e reagire rispetto alla malattia che l’ha colpita. In questo, il sostegno dei fan non sta mancando e arrivano per lei continui incoraggiamenti.

Wanda Nara, nella camera d’albergo la temperatura è altissima: il top non contiene il lato A, visione pazzesca

Il tutto, come sempre, si moltiplica all’infinito quando Wanda decide di fare sul serio e sfoderare tutto il suo fascino esplosivo, negli scatti su Instagram che tolgono ancora una volta il respiro.

I quasi 17 milioni di followers su Instagram si godono una carrellata pazzesca, degli scatti dell’ultimo weekend tra la camera d’albergo e il tragitto verso la sala prove del programma. In stanza, Wanda, anche senza trucco, è bella da impazzire e con un top aderente mette in mostra quanto basta il consueto lato A superlativo. Curve che fanno sognare ad occhi aperti e accendono la passione e la fantasia del pubblico, la reazione a suon di like e commenti estasiati è scontata.