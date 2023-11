Ucraina-Italia, Spalletti sorprende: cinque esclusioni e che bocciatura

Luciano Spalletti ha lasciato fuori cinque calciatori dai convocati, con alcune scelte senza dubbio clamorose

L’Italia si gioca questa sera una delle partite più importanti degli ultimi anni. A Leverkusen gli Azzurri affrontano l’Ucraina per centrare la qualificazione diretta agli Europei del 2024, dove la nostra Nazionale dovrà difendere il titolo conquistato nel 2021 a Wembley. Contro la squadra di Rebrov, Spalletti ha due risultati a disposizione per strappare il secondo posto e assicurarsi un posto in Germania.

Ad ora Ucraina e Italia sono seconde a pari punti dietro l’Inghilterra, ma la vittoria di San Siro per 2-0 nell’andata dello scontro diretto garantisce all’Italia la qualificazione anche in caso di pareggio. Certo, la vittoria sarebbe decisamente importante anche per una questione di sorteggi per il girone dell’Europeo. Ma il pensiero, in primis, punta ad avere il posto, poi si vedrà. Anche perché la mancata partecipazione a due Mondiali di fila ha lasciato una ferita profonda oltre che un certo timore e pressione psicologica. Dopo il 5-2 alla Macedonia del Nord, Spalletti ha fatto le sue scelte sui convocati per il match con l’Ucraina. E non mancano le sorprese clamorose tra gli assenti, tutti per scelta tecnica. Colpani è l’unico calciatore escluso dall’elenco sia per la sfida dell’Olimpico che per quella di questasera. Nonostante la batteria di centrocampisti non sia poi così nutrita.

Ucraina-Italia, i convocati: Spalletti fa fuori Berardi

Tra i portieri torna Vicario dopo l’attacco influenzale che lo ha costretto a dare forfait venerdì scorso, con Carnesecchi quindi in tribuna. Un ritorno graditissimo è ovviamente quello di Giovanni Di Lorenzo, che era squalificato con la Macedonia. A lasciargli il posto è Manuel Lazzari, che era stato convocato in extremis qualche giorno fa. Nell’elenco torna anche Cristiano Biraghi e a farne le spese è lo juventino Cambiaso.

Ma a fare scalpore è senza dubbio l’esclusione di Domenico Berardi, che di questa Nazionale è sostanzialmente un titolare. Ufficialmente non ci sono problemi fisici per l’esterno del Sassuolo, che quindi è fuori per scelta tecnica. Al suo posto Spalletti ha chiamato Moise Kean, che aumenta le alternative tra gli attaccanti centrali. Evidentemente il ct si sente copertissimo sulle fasce con Chiesa, Zaniolo, El Shaarawy e Politano con quest’ultimo che sta scalando posizioni e alla fine potrebbe giocare titolare stasera. Con Chiesa ancora a sinistra. E Raspadori che può agire sia da punta che da esterno mancino. Fa comunque discutere la scelta su Berardi che è uno dei giocatori più prolifici degli ultimi impegni della Nazionale, a segno già due volte sotto Spalletti. Contro la Macedonia è stato uno dei meno positivi, tra l’altro l’unico del tridente titolare a non essere andato a segno.

Ecco i convocati completi:

Portieri: Donnarumma, Provedel, Vicario.

Difensori: Di Lorenzo, Dimarco, Gatti, Biraghi, Buongiorno, Darmian, Acerbi, Mancini.

Centrocampisti: Bonaventura, Jorginho, Cristante, Frattesi, Barella.

Attaccanti: Scamacca, Raspadori, Kean, Chiesa, Politano, Zaniolo, El Shaarawy.