Sarri addio: lascia la Lazio, ma resta in Serie A

Punto fermo della rosa di Maurizio Sarri, Felipe Anderson è al momento all’ultimo anno di contratto con la Lazio. L’accordo tra il brasiliano e il club biancoceleste terminerà a giugno 2024, ma la società capitolina è al lavoro per il rinnovo.

Il presidente Lotito si è più volte detto ottimista in merito ad un possibile prolungamento contrattuale dell’attaccante sudamericano, oltre che desideroso che un accordo venga presto raggiunto. Felipe Anderson gode della grande stima di Sarri, ma il rinnovo al momento latita e diverse squadre sono interessate alla situazione del brasiliano. Santos e Palmeiras sperano di poterlo riportare in Brasile a costo zero, ma c’è anche la possibilità di una permanenza in Serie A, non più a Roma.

Lazio, la Fiorentina tenta la beffa: obiettivo Felipe Anderson a costo zero

Sulle tracce di Felipe Anderson ci sarebbe infatti anche la Fiorentina. Il club viola sta sondando con attenzione il terreno, con Joe Barone e Daniele Pradè che avrebbero già chiesto informazioni.

Lo sottolinea l’emittente radiofonica fiorentina ‘Lady Radio’, che sottolinea appunto come la dirigenza viola stia sondando attentamente il terreno. Il giocatore piace molto anche al tecnico dei toscani Vincenzo Italiano, che avrebbe già dato il suo benestare all’arrivo dell’ala verdeoro. La Fiorentina è molto ingolosita dalla situazione contrattuale del giocatore e l’obiettivo sarebbe quello di portarlo a Firenze non a stagione in corso, ma la prossima estate a parametro zero, soprattutto nel caso in cui il calciatore non dovesse trovare l’accordo con la Lazio per il rinnovo. Lo stesso giocatore avrebbe aperto ad un eventuale trasferimento a Firenze. Saranno settimane calde dunque in casa biancoceleste: sarà importante cercare di convincere presto il giocatore a rinnovare il contratto e blindarlo nella capitale.