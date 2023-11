Sarri trema: il rinnovo non arriva, la Lazio adesso rischia di perderlo

Il rinnovo tanto atteso in casa Lazio non arriva ancora, per il momento: il giocatore prende tempo e Sarri inizia a preoccuparsi.

Nell’ultimo turno di Serie A i riflettori erano accesi, per forza di cose, sul derby della capitale; lo spettacolo offerto da Lazio e Roma però è stato solamente sugli spalti dal momento che in campo non è stata una gran partita. Poche occasioni e, probabilmente, la paura di perdere uno dei match più importanti della stagione prima della sosta per le nazionali.

Tra i protagonisti attesi anche Felipe Anderson che, con le sue qualità, avrebbe potuto mettere in crisi la difesa giallorossa. Parliamo, infatti, di un giocatore molto tecnico, abile nell’uno contro uno e con la possibilità di creare la superiorità numerica; fino a questo momento, tra tutte le competizioni, ha realizzato un gol e quattro assist dimostrando una grande abilità nel mettere i propri compagni nelle migliori condizioni all’interno dell’area di rigore avversaria.

Giocatore dunque molto importante nel sistema di gioco biancoceleste; il futuro di Felipe Anderson preoccupa, e non poco, i tifosi della Lazio. Il contratto dell’esterno classe 1993 scade il prossimo trenta giugno e non ci sono novità importanti sul discorso rinnovo. Una situazione da monitorare con Sarri in ansia visto l’importanza del giocatore nell’idea di gioco dell’allenatore biancoceleste.

Felipe Anderson, dall’ipotesi rinnovo al rischio addio: la situazione

L’importanza dell’esterno offensivo nella Lazio lo si capisce da un semplice numero; come riportato dal Corriere dello Sport da quando Sarri è arrivato sulla panchina dei biancocelesti, Felipe Anderson ha giocato 114 partite su 114 e questo è piuttosto indicativo su quanto il classe 1993 sia indispensabile per una squadra che vuole essere protagonista sia in Serie A sia in Champions League. Come detto, però, il futuro dell’esterno offensivo è incerto con il suo contratto in scadenza il prossimo trenta giugno.

La società biancoceleste ha tutta l’intenzione di proseguire il rapporto con Felipe Anderson e, proprio per questo, il presidente della Lazio sembra aver messo sul piatto tre milioni di euro più bonus che fanno arrivare l’offerta ad un totale di tre milioni e mezzo. Proposta decisamente importante ma il giocatore non ha ancora preso una decisione e sul ragazzo sono diverse le squadre interessate.

L’opzione principale è quella dell’Arabia Saudita che, nell’ultima sessione estiva di mercato, ha dimostrato di avere una disponibilità economica decisamente importante e potrebbe mettere sul piatto la classica proposta irrinunciabile. Da tenere in considerazione, anche se più defilata, l’ipotesi Brasile con Santos e Palmeiras pronte ad un vero e proprio duello di mercato. Diverse possibilità sul tavolo di Felipe Anderson con la speranza, da parte della società biancoceleste, di arrivare a dama prolungando il contratto di un giocatore assolutamente fondamentale negli schemi di Sarri.