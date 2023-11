Rigore per l’Ucraina, Frattesi non ha dubbi: “Ecco cosa ho visto in campo”

Le dichiarazioni del centrocampista dell’Inter, al termine del match degli azzurri contro l’Ucraina in Germania

L’Italia tornerà in Germania per giocare gli Europei 2024. Gli azzurri, con il pareggio contro l’Ucraina, hanno strappato il pass.

Ma non è mancata la sofferenza nel finale, con un rigore reclamato dagli uomini di Rebrov, per un contatto tra Cristante e Mudryk: “Non mi sembra così netto il contatto – afferma Frattesi a termine del match, ai microfoni della Rai -, dal campo non ho visto quasi niente, rivedendolo non lo sfiora”.

Ucraina-Italia, Frattesi: “Fondamentale prendere squadre alla portata”

Il centrocampista dell’Inter, poi, parla anche del match e del prossimo sorteggio: “L’Ucraina l’ha messa sul fisico – prosegue Frattesi -, noi abbiamo sofferto ma è stata una buona partita, e poi contava passare il turno”.

Gli azzurri rischiano un girone davvero complicato – “Prendere delle squadre alla portata sarebbe fondamentale, però siamo l’Italia e andremo lì con tutte le buone intenzioni per ripetere qualcosa di fantastico”.