Qualificazione col brivido: l’Ucraina reclama un rigore

La Nazionale azzurra strappa il pass per Germania 2024, ma nel finale sembra esserci un penalty per gli ucraini

L’Italia di Luciano Spalletti si qualifica ai prossimi Europei, pareggiando 0-0 contro l’Ucraina.

Ma che sofferenza, con la squadra di Rebrov, che ci prova fino alla fine, lasciando con il fiato sospeso tutti gli azzurri. Arriva anche la grande paura, a pochi secondi dal termine, con un possibile rigore, destinato a far discutere tanto: contatto in areano tra Cristante e Mudryk che sembra esserci, ma per l’arbitro non è fallo. L’Italia si salva e a giugno sarà ancora in Germania.

Ma le polemiche sono arrivate fin da subito. Anche in Italia molti tifosi hanno fatto notare, con estrema onestà, che il fallo di Cristante potesse essere davvero rigore.

Anche all’estero, chiaramente, l’episodio non è passato inosservato. Il quotidiano spagnolo Marca scrive: “l’arbitro spagnolo Gil Manzano non ha indicato questo possibile rigore per l’Ucraina che avrebbe significato la qualificazione degli ucraini agli Europei e lo spareggio per gli italiani…