Milan, decisione presa: l’esonero è UFFICIALE

Il Milan ha deciso, scatta l’esonero del tecnico: lo ha comunicato ufficialmente la società rossonera

In attesa di capire quello che sarà il futuro di Stefano Pioli alla guida del Milan, c’è un’altra prima squadra rossonera che cambia la propria guida tecnica. Si tratta di quella femminile.

Il club ha infatti ufficializzato l’esonero di Maurizio Ganz, tecnico della formazione femminile rossonera, che paga un inizio di stagione certamente negativo. La squadra è infatti sesta in classifica e, al momento, fuori dalla zona playoff, valevole per competere per lo scudetto e la Champions League. La vetta, occupata dalla Roma, dista ben 15 punti. Una decisione che arriva a pochi giorni dal derby contro l’Inter, una gara che rischia d’essere già decisiva per la stagione milanista, visto che una vittoria nerazzurra amplierebbe il gap tra le rossonere le prime cinque posizioni. Una posizione certamente non soddisfacente per una squadra che era stata costruita con ben altre aspettative.

Questo il comunicato ufficiale diramato dalla società meneghina, che ha già scelto l’erede di Ganz. Si tratta di Davide Corti, tecnico della Primavera femminile:

“AC Milan comunica di aver esonerato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra femminile Maurizio Ganz. A Maurizio vanno i più sentiti ringraziamenti per l’attività svolta in queste quasi cinque stagioni di lavoro insieme, per l’impegno, la serietà e la correttezza professionale.

La conduzione tecnica della Squadra è affidata a Davide Corti – che lascia il suo incarico di allenatore della Primavera femminile – al quale il Club rivolge i più calorosi auguri di buon lavoro”.