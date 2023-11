Rottura del crociato e ansia Juve: “addio” anticipato

L’ultima sosta per le nazionali ha sconvolto il Barcellona per l’infortunio di Gavi. Un ko che potrebbe indirettamente toccare anche la Juventus

La Juventus si prepara a tornare in campo nel big match del prossimo fine settimana contro l’Inter. Prima andrà mandata in archivio una sosta per gli impegni delle nazionali che ha fatto l’ultima ‘vittima’ illustre.

La partita delle qualificazioni europee fra Spagna e Georgia ha fatto registrare il grave infortunio occorso a Gavi, centrocampista del Barcellona che ha incassato la rottura del legamento crociato anteriore uscendo in lacrime dal campo. Un ko pesantissimo che costringerà il club di appartenenza anche a guardarsi intorno. Il ct de la Fuente ha ammesso: “È un momento molto duro, molto difficile, soprattutto per il nostro giocatore, ma anche per il Barcellona, la federazione, la nazionale, i suoi compagni di squadra, per me. Siamo sconvolti”.

Infortunio pesante quindi che indurrà i Barça a muoversi sul mercato già a gennaio a caccia di un sostituto almeno per coprire il periodo di lunga assenza. Tra i nomi accostati al club catalano anche un obiettivo della Juventus.

Calciomercato Juventus, il Barcellona cerca il sostituto di Gavi: occhi su Vermeeren

Il ko di Gavi spinge dunque il Barcellona a cercare un altro centrocampista, e dalla Spagna formulano addirittura una tripla ipotesi per gennaio.

Secondo quanto evidenziato da ‘Fichajes.com’ il club catalano starebbe considerando tre possibili candidati nel mercato invernale: l’argentino Guido Rodríguez del Real Betis, il belga Arthur Vermeeren del Royal Antwerp (l’Anversa) e il brasiliano Gabriel Moscardo del Corinthians.

Giocatori con età e caratteristiche diverse ma che potrebbero far comodo a Xavi. Tra i tre spicca soprattutto Vermeeren, che era stato accostato anche alla Juventus nelle scorse settimane, e che in Champions League con il suo Anversa sta curiosamente giocando proprio contro il Barcellona, squadra che ha incrociato nel girone e con cui ha perso 5-0 giocando tutti i 90 minuti.