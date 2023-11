La Juve dice sì: Allegri lo boccia e vola a Londra

Il giocatore non rientra nei piani del tecnico toscano e già a gennaio è pronto a fare le valigie per trasferirsi in Inghilterra

In una Juventus sempre più giovane, non c’è spazio per il talento inglese, che a gennaio potrebbe far ritorno in patria, dove continua ad essere particolarmente apprezzato.

Il calciatore in questione è Samuel Iling-Junior che fino a questo momento ha totalizzato solamente quattro presenze, per un totale di 112 minuti. E’ evidente che Massimiliano Allegri preferisca altri calciatori al talento londinese, che lo scorso 4 ottobre ha compiuto 20 anni: di fatto, nelle gerarchie del tecnico livornese, Iling-Junior è alle spalle di Cambiaso e Kostic.

A gennaio, dunque, il ventenne inglese potrebbe davvero lasciare la Juventus e trasferirsi altrove. I bianconeri – come scritto su Calciomercato.i – valutano il talento ex Chelsea venti milioni di euro. Una cifra importante, nonostante un contratto in scadenza il 30 giugno 2025. Oggi per Iling-Junior si registrano gli interessamenti di diversi club di Serie A, come l’Atalanta e il Bologna, ma è difficile che possa restare in Italia al prezzo fissato da Giuntoli.

Più facile un trasferimento all’estero, dove è parecchio apprezzato. Piace, infatti, in Germania, in Bundesliga, e in Premier League. Interesse quello inglese, confermato da FootballInsider, che scrive come ad essere pronto a fare sul serio è il Tottenham.

Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra: si bianconero per Iling-Junior

Secondo il portale, gli Spurs vorrebbero mettere le mani sul talento inglese viste le tante defezioni in avanti. Ad oggi i londinesi devono fare a meno di Manor Solomon e Ivan Perisic e di recente è andato sotto i ferri Richarlison.

Il Tottenham ha così voglia di correre ai ripari per difendere il quarto posto in classifica, che vale la Champions League. Gli Spurs oggi, dopo dodici partite, hanno conquistato 26 punti e la vetta, occupata dal Manchester City, è lì a sole due lunghezza. A gennaio, dunque, si proverà a rafforzare la squadra e uno degli obiettivi, come detto, sarebbe Iling-Junior. Sul sito, si legge anche che la situazione economica non idilliaca, potrebbe spingere la Juventus a privarsi dell’esterno, accettando l’offerta del Tottenham.

I soldi incassati dalla cessione del giovane calciatore verrebbero poi usata per rafforzare il reparto di centrocampo, o magari per acquistare Domenico Berardi, mai uscito dai radar dei torinesi.