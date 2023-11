Insigne torna in Italia: l’indizio che fa infuriare i tifosi del Napoli

Insigne potrebbe fare il suo grande ritorno in Serie A; notizia che, per ovvi motivi, non rende propriamente felici i tifosi del Napoli

La Serie A è andata in pausa per lasciare posto alle nazionali; una sosta che permette alle squadre del massimo campionato italiano di recuperare le energie e fare dei primi bilanci. Tra i club che vogliono essere protagonisti non possiamo non menzionare la Lazio; i biancocelesti, reduci dalla zero a zero nel derby, sono a quattro punti dalla Champions e hanno obiettivi importanti da raggiungere.

In campionato la voglia è di lottare, fino alla fine, per il quarto posto mentre nelle coppe si proverà ad arrivare il più lontano possibile con la qualificazione agli ottavi di Champions come primo traguardo da ottenere. Sarri ha una rosa di livello in grado di regalare diverse soddisfazioni ai propri tifosi; stagione, dunque, importante per il club capitolino e proprio per questo il prossimo mercato invernale può essere di grande aiuto.

La Lazio, a gennaio, può andare a rinforzare la rosa a disposizione di Sarri e tra gli obiettivi sembra esserci un giocatore che possa migliorare la qualità offensiva dei biancocelesti. Da questo punto di vista bisogna fare attenzione al nome di Insigne, esterno ex Napoli e che potrebbe fare ritorno nel massimo campionato italiano.

Calciomercato Lazio, piace Insigne: torna in Serie A?

Alla ripresa del campionato, una volta terminata la sosta per le nazionali, la Lazio è chiamata ad un tour de force determinante nel futuro stagionale di Immobile e compagni. Serie A, per continuare a risalire la classifica, Champions League con l’obiettivo di qualificarsi agli ottavi di finale e Coppa Italia nel match contro il Genoa.

La Lazio vuole chiudere l’anno nel migliore dei modi; essere protagonisti in questi ultimi mesi dell’anno aumenterebbe la voglia di intervenire sul mercato nella prossima sessione invernale. Come riportato dal Corriere dello Sport bisogna fare attenzione al nome di Insigne; l’esterno offensivo, in forza al Toronto, potrebbe tornare in Italia dopo nemmeno due anni dal suo trasferimento in MLS.

Trattativa per nulla semplice considerando l’ingaggio di Insigne con il classe 1991 che guadagna sette milioni e mezzo; stipendio decisamente fuori dalla portata del club biancoceleste con l’esterno ex Napoli che dovrebbe ridursi l’ingaggio. La Lazio potrebbe fare affidamento sulla YouFirst, agenzia che cura gli interessi di Luis Alberto; a questo dobbiamo aggiungere la presenza di Sarri, tecnico che conosce molto bene le caratteristiche di Insigne.

Resta una trattativa, come detto, non semplice per un discorso economico; situazione in ogni caso da monitorare anche perché nel mercato tutto può succedere e la Lazio potrebbe decidere di rinforzare la propria rosa con l’obiettivo di vivere una seconda parte di stagione da protagonista.