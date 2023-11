Il CT ne caccia tre, UFFICIALE: fuori rosa prima del match

Alla vigilia del match decisivo il ct ha deciso di cacciare tre giocatori dal ritiro della squadra: la decisione è ufficiale

Violato il regolamento interno alla nazionale: tre giocatori rispediti a casa. Il ct della Repubblica Ceca, Jaroslav Silhavy non fa sconti e decide di escludere tre calciatori in vista di quello che sarà il decisivo impegno contro la Moldavia in programma domani.

Alla Repubblica Ceca, seconda nel gruppo E di qualificazione alle spalle dell’Albania, basta un pareggio contro i moldavi per riuscire a centrare la qualificazione in quello che è un vero e proprio spareggio. Il pari ottenuto contro la Polonia però consente ai cechi di avere a disposizione due risultati su tre. Ma nell’impegno in programma ad Olomouc, Silhavy a deciso di non contare su tre giocatori.

Repubblica Ceca, Silhavy silura tre giocatori: violate le norme di squadra

Vladimir Coufal, terzino del West Ham, Jan Kuchta, attaccante dello Sparta Praga e il difensore dell’Aris Salonicco, Jakub Brabec, hanno infatti lasciato il ritiro della Nazionale e sono tornati dai rispettivi club.

Nel comunicato della Federazione ceca, si legge come “Sabato sera tre giocatori hanno sostanzialmente violato le regole interne della nazionale. Jakub Brabec, Vladimir Coufal e Jan Kuchta hanno lasciato il gruppo della nazionale con effetto immediato per decisione della dirigenza”. Silhavy non potrà quindi contare sui tre per la gara di domani.

Una scelta motivata dal fatto che i tre, sostiene la testata ceca ‘iSport’, si sarebbero fermati in un nightclub, restandoci fino alle prime ore del mattino, festeggiando tra l’altro con una squadra locale, che aveva concluso la propria stagione. I tre, che sono partiti titolari contro la Polonia, avrebbero dovuto recuperare in vista dell’impegno contro la Moldavia, ma Silhavy e la Federazione non hanno gradito il loro comportamento e li hanno così rispediti dai rispettivi club. Una vigilia certamente animata in vista di quella che sicuramente è la gara più importante dell’anno per la nazionale ceca, chiamata a conquistare un posto agli Europei di Germania 2024.