Chiesa si gode la qualificazione: “A settembre avevamo tutti contro”

Federico Chiesa ha parlato nel post gara di Ucraina-Italia, match che ha permesso agli azzurri di qualificarsi ad Euro2024

C’è molto di Federico Chiesa nella qualificazione ad Euro2024 dell’Italia. Dopo la doppietta contro la Macedonia, l’attaccante della Juventus è stato tra i migliori in campo anche nello 0-0 contro l’Ucraina che è valso il pass per la rassegna continentale che si disputerà tra giugno e luglio in Germania.

Il calciatore nel post gara ha commentato la partita ai microfoni della ‘Rai’: “Siamo felicissimi per questa qualificazione, a settembre sembrava che avessimo tutti contro. Devo fare i complimenti all’Ucraina che ha fatto una grande partita. Era importante per noi, per i tifosi che vogliono bene alla Nazionale e per tutto il movimento calcistico italiano: era fondamentale”

Chiesa torna anche sulla mancata qualificazioni ai Mondiali dello scorso anno: “Ho vissuto da casa l’eliminazione ai Mondiali e l’ho vissuta malissimo da tifoso. Oggi posso dire che da tifoso è una gioia immensa: andiamo a giocarci un Europeo da campioni in carica”.