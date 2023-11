Alla Juve dopo Ucraina-Italia: deciso il nuovo colpo

Scelto il nuovo affare del club bianconero dopo le numerose defezioni accusate a centrocampo

Sarà in mezzo al campo che si concentreranno le principali mosse di mercato della Juventus il prossimo gennaio. Il club bianconero in questa stagione ha già dovuto affrontare numerose defezioni, legate soprattutto a motivi extra campo. In particolare, Massimiliano Allegri non potrà fare affidamento per tutta la stagione su Nicolò Fagioli e Paul Pogba.

Il centrocampista francese verrà presumibilmente salutato in estate dopo la sospensione incassata per la positività riscontrata lo scorso agosto al testosterone. Per quanto riguarda l’italiano, rinnovato ufficialmente la scorsa settimana, la squalifica dovuto al coinvolgimento nel caso scommesse scadrà solamente a maggio 2024 e l’obiettivo della Juve è quello di riuscire ad accompagnare il ragazzo nei prossimi mesi verso un percorso di riabilitazione che possa rimetterlo nelle condizioni di dare una mano alla squadra per le prossime stagioni

In vista del derby d’Italia con l’Inter, inoltre, Allegri potrebbe dover ricorrere a soluzioni d’emergenza in mezzo al campo. Nei giorni scorsi il club bianconero ha comunicato gli infortuni di Manuel Locatelli e Fabio Miretti, entrambi indisponibili per i rispettivi impegni in Nazionale. Sarà dunque una corsa contro il tempo per cercare di presentarsi alla sfida di domenica prossima contro i nerazzurri con quanti più centrocampisti della rosa a disposizione.

Calciomercato Juve, scelto il colpo Sudakov dopo Ucraina-Italia

Questa sera, com’è risaputo, l’Italia è in campo nel match decisivo per le qualificazioni ai prossimi Europei 2024 contro l’Ucraina.

Tra gli avversari, in ottica mercato, c’è un centrocampista che potrebbe fare al caso della Juve risolvendo diversi problemi ad Allegri. Tra i calciatori che gli utenti di Calciomercato.it vorrebbero vedere nel campionato italiano, infatti, nel sondaggio di oggi il più votato è stato proprio Georgiy Sudakov. Il calciatore di proprietà dello Shakhtar Donetsk è un classe 2002, talento purissimo del centrocampo seguito con grande interesse proprio dai bianconeri. Il suo primo posto è stato decretato dal 51% dei voti ricevuti, davanti a Konoplya al Milan con il 16% e Dovbyk all’Inter con il 14%. Ultimi posti per Zabarnyi alla Roma con il 12% e Tsygankov al Napoli al 7%.