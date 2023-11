Tutti contro tutti: anche la Juve in corsa per il nuovo Kroos

Uno dei principali obbiettivi per il mercato della Juventus potrebbe finire al Real Madrid. I Blancos puntano forte sul “nuovo Toni Kroos”

La Juventus sta cercando di sistemare il proprio centrocampo dopo i problemi extra calcistici che hanno colpito Pogba e Fagioli. Uno dei principali obbiettivi di Cristiano Giuntoli potrebbe sfumare. Il Real Madrid, infatti, sta accelerando per provare a portare in Spagna quello che da molti viene considerato il nuovo Toni Kroos.

Nonostante l’ottima prima parte di campionato, sono state evidenziate delle lacune nella rosa della Juventus. In particolare a centrocampo, reparto già scarno in partenza ma ridotto praticamente all’osso da questioni extra campo, che lasceranno fuori per parecchi mesi Paul Pogba e Nicolò Fagioli. Nel tentativo di porre rimedio a queste problematiche, Cristiano Giuntoli è già al lavoro per le prossime sessioni di calciomercato.

Uno dei principali obbiettivi per giugno sembrerebbe essere Kenneth Taylor, talento classe 2002 dell’Ajax. Il calciatore è considerato da molti addetti ai lavori il nuovo Toni Kroos, per via delle sue caratteristiche. L’olandese, infatti, possiede ottime qualità difensive, ma anche una grande visione di gioco che gli è valsa il paragone con il giocatore del Real Madrid. Dopo 3 stagioni da leader dei lancieri, il centrocampista sembra pronto a spiccare il volo, lasciando l’Eredivisie in estate.

La Juventus, però, secondo quanto riportato dal El Nacional, non sarebbe l’unica pretendente al giovane olandese. Taylor, infatti, avrebbe attirato le attenzioni di tanti top club d’Europa, tra cui il Real Madrid, pronto a fare follie per averlo. Il presidente dei Blancos Florentino Perez, vedrebbe nel centrocampista dell’Ajax l’erede perfetto per Toni Kroos, arrivato ormai ai titoli di coda della sua esperienza con i Galacticos.

Tutti pazzi per Taylor: il prezzo dell’operazione

Ma il Real Madrid non sarebbe l’unica rivale della Juventus al cartellino di Taylor. Anche Bayern Monaco e Liverpool, infatti, sarebbero in corsa per il giovane talento olandese insieme ai Blancos e ai bianconeri. L’Ajax, intanto, ha fissato il prezzo.

Kenneth Taylor, definito da molti il nuovo Toni Kroos, è oggetto del desiderio di tantissimi club europei. Nonostante la pessima stagione dell’Ajax, fino a questo momento, il centrocampista olandese è riuscito ad emergere, attirando le attenzioni di Real Madrid, Juventus, Liverpool e Bayern Monaco. I lancieri non vorrebbero privarsi del giocatore, ma potrebbero ritrovarsi costretti a cederlo in estate. Il prezzo fissato per il cartellino del classe di 2002 è di almeno 30 milioni di euro.