Stangata prima dello scontro diretto: UFFICIALE, due punti di penalizzazione

Arriva la stangata da parte della Figc prima dello scontro diretto: due punti di penalizzazione in classifica

La pausa per le Nazionali anche questa volta non è trascorsa tranquilla. Se l’ultima sosta era coincisa con lo scoppio del caso scommesse, tra l’altro arricchito nei giorni scorsi dalle indagini nei confronti di Alessandro Florenzi, questa volta la scena se l’è presa la Premier League con i 10 punti di penalizzazione all’Everton e il rischio stangata per Manchester City e Chelsea.

Indagini in Inghilterra ancora tutte in corso, mentre tornando in Italia si è registrata una sentenza con una società penalizzata con due punti in meno in classifica. Siamo nel campionato di Eccellenza siciliano, dove il Cittanova ha visto ridursi il bottino di punti in classifica: -2 deciso dal Tribunale Federale Nazionale in merito alla vicenda che coinvolge l’ex allenatore Galfano.

Oltre al -2 in classifica, la sentenza colpisce anche il presidente Contestabile con 9 mesi di inibizione. Il club, che quest’oggi sarà impegnato nello scontro diretto contro il Vigor Lamezia, ha preannunciato ricorso, convinto delle proprie ragioni.

Eccellenza, penalizzazione per il Cittanova: c’è il ricorso

Il Cittanova ha già preannunciato che presenterà ricorso contro la decisione del Tribunale Federale Nazionale e si è anche detto convinto di poter ribaltare il giudizio di primo grado in appello.

Stando a quanto si legge in un comunicato diramato dal club, le pendenze con il tecnico Gandolfo sono state tutte saldate e già nel mese di giugno l’allenatore ha rilasciato la liberatoria alla società. Stando a quanto scritto nella nota, tutto nascerebbe dal fatto che il legale del tecnico non avrebbe comunicato il rilascio della liberatoria da parte del suo assistito, dopo l’accordo intercorso a giugno per il saldo della cifra spettante.

In virtù di ciò il Cittanova si dice fiducioso di poter ribaltare la sentenza in appello e di riavere i due punti tolti dal TNF.