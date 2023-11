Salta la panchina rossonera: il comunicato UFFICIALE

Ora la decisione è ufficiale: l’allenatore lascia la panchina durante la sosta dopo gli ultimi deludenti risultati tra campionato e coppe

La notizia era nell’aria da ore, adesso c’è anche la nota ufficiale. Fatale l’ultima sconfitta in campionato e i soli 12 punti raccolti in questo primo scorcio di stagione.

Dopo ore di valutazioni e riflessioni, la strade dello Stade Rennais e dell’allenatore Bruno Genesio si dividono. Il tecnico francese lascia la panchina de Les Rouges et Noirs dopo quasi tre anni durante i quali ha conquistato anche il titolo di miglior allenatore della Ligue 1 nel 2022.

“Bruno Genesio lascia il suo incarico di allenatore dello Stade Rennais F.C., sarà sostituito da Julien Stephan” fa sapere il club rossonero in una nota nella quale si spiega che “di comune accordo con lo Stade Rennais” e soprattutto per motivi personali “Bruno Genesio lascia il suo incarico di allenatore”.

Arrivato allo Stade Rennais nel marzo del 2021, in questi anni ha sempre garantito la qualificazione a competizioni europei alla società di Rennes che “lo ringrazia per il lavoro svolto e gli augura il meglio per il resto della sua carriera”.

Stade Rennais, ufficiale l’addio di Genesio

Domani alle ore 14:00 la dirigenza del club terrà una conferenza stampa per presentare alla stampa e ai tifosi Julien Stephan, nominato allenatore della prima squadra.

Bruno Genesio lascia lo Stade Rennais in una situazione paradossale. La formazione transalpina, in Europa League, è prima in classifica nel gruppo F, con un bottino di nove punti raccolti nelle prime quattro partite nonostante la presenza nel girone di squadre come Villarreal, Panathinaikos e Maccabi Haifa.

In campionato, invece, i rossoneri stanno deludendo le aspettative di inizio stagione. Dopo l’ultima sconfitta interna con il Lione, la quarta da quando è iniziato il campionato di Ligue 1, lo Stade Rennais occupa il tredicesimo posto in classifica, con 12 punti raccolti in altrettante partite e un solo punto di vantaggio sulla zona play-out.