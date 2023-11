Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 19 novembre

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, domenica 19 novembre 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, domenica 19 novembre 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

C’è Jannik Sinner è al finale alle ATP Finals di Torino in apertura di tutti e tre i quotidiani sportivi italiani. La Gazzetta dello Sport apre con ‘Il ragazzo dei sogni’, con due box in basso dedicati al calcio: “Portateci in Europa” il riferimento all’Italia e alla qualificazioni ad Euro 2024. “La gioca Vieri” è invece l’altro box che si proietta a Juventus-Inter.

Sul Corriere dello Sport ancora Sinner in apertura: “Ci fai impazzire”. In taglio basso, invece, “L’Italia sulle spalle di Chiesa”. Si passa a TuttoSport che punta ancora una volta sul tennista altoatesino: “Jannik estasi finale”. In taglio basso spazio al calcio e al prossimo Juventus-Inter: “Juve, pure McKennie”.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 18 novembre 2023

Dall’Italia all’estero per una carrellata sui quotidiani stranieri, tra Spagna, Inghilterra e Francia.

L’Equipe dedica l’apertura alla goleada della Francia contro Gibilterra: “La promenade Français”. In Spagna, invece, si punta sull’infortunio di Vinicius, così AS apre con: “Ko hasta febrero”. Infine, ‘Sport’ dedica la prima pagina al Clasico Femminile: “A por El Clasico”.

In Inghilterra, la pagina sportiva del Sun è dedicata al Manchester United: “Ten Hag don the warpath”