Juve, salta l’incastro: l’Inter rovina Giuntoli

In mezzo ai piani della Juventus per il mercato di gennaio si potrebbe mettere ancora l’Inter: la sfida scudetto passa anche da lì

Al ritorno dalla sosta delle nazionali ci sarà la sfida più attesa di questa prima parte di stagione, la partita che potrebbe spazzare via i dubbi su chi sarà la favorita per lo scudetto: fra una settima c’è Juventus–Inter. Le due società, oltre che sul campo, sono pronte anche a sfidarsi sul mercato.

Il derby d’Italia di domenica potrà dire se la crescita dei bianconeri in questa stagione sia sufficiente per reggere il ritmo della compagine di Simone Inzaghi. I nerazzurri hanno alzato l’asticella con la finale di Champions League nella scorsa stagione e quest’anno sembrano essere ancora più consapevoli. Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna stanno lavorando per consegnare ad Allegri dei rinforzi per gennaio, anche per colmare il gap con l’Inter: la contromossa di Ausilio e Marotta potrebbe complicare i piani della Juve.

L’Inter tenta Soucek e complica Phillips per la Juve: ora c’è anche il West Ham

Come vi abbiamo raccontato in esclusiva sulle pagine di Calciomercato.it nelle scorse settimane, la Juventus pensa a Kalvin Phillips in prestito secco dal Manchester City per completare la mediana di Allegri.

Dall’Inghilterra, però, arrivano notizie che potrebbero creare qualche grattacapo agli uomini di mercato bianconeri. Secondo quanto riportato da Football Insider, il mancato rinnovo di Tomas Soucek sta portando il West Ham a spingere per strappare il centrocampista inglese a Pep Guardiola. Una decisione che potrebbe portare i Citizens a mettere più condizioni per l’addio di Phillips, complicando i piani della Juve.

Dietro al mancato rinnovo di Soucek, poi, ci potrebbe essere proprio l’Inter. Quello del centrocampista ceco, infatti, è uno dei profili maggiormente seguiti dall’accoppiata Marotta-Ausilio sul mercato dei parametri zero. Il club meneghino negli ultimi anni ha fatto dei colpi a zero uno dei suoi marchi di fabbrica e uno dei segreti dietro ai grandi risultati a costi ridotti. Insomma, ancora una volta il duello tra Juve e Inter potrebbe valicare i confini del rettangolo verde e estendersi anche sul mercato.