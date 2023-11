Inter, operazione Pavard bis: anche lui lo ‘porta’ Sommer

L’Inter di Beppe Marotta, in vista della prossima estate di calciomercato, potrebbe posare gli occhi sul nome di Nico Elvedi, difensore centrale del Gladbach: le ultimissime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A e sulle trattative che coinvolgono i nerazzurri

L’Inter di Simone Inzaghi, al momento, è senza dubbio la squadra più in forma in Italia e, probabilmente, una delle squadre più in voga dell’intero panorama calcistico europeo.

I nerazzurri, che attualmente si trovano al primo posto del campionato italiano di Serie A con due punti di vantaggio sulla Juventus di Massimiliano Allegri, sono partiti benissimo in questa stagione sia in Italia che in Champions League dove, con due giornate di anticipo, hanno già staccato il pass per gli ottavi di finale. Si tratta della terza volta consecutiva per Inzaghi da quando è alla guida dell’Inter.

Quest’anno il risultato è stato raggiunto con una vittoria pesantissima in quel di Salisburgo nella quale ha spiccato senza dubbio la prestazione di Stefan de Vrij. Il difensore centrale olandese, che quest’anno sta trovando più spazio rispetto alla scorsa stagione, potrebbe però, al termine di questa annata, decidere di salutare e, al suo posto, l’Inter potrebbe andare su un ex compagno di squadra di Yann Sommer, numero 1 fra i pali dei nerazzurri: stiamo parlando di Nico Elvedi.

Elvedi nome caldo per l’Inter: ecco la situazione

Se de Vrij dovesse salutare l’Inter, i nerazzurri potrebbero buttarsi sul profilo di Nico Elvedi, classe 1996 valutato circa 15 milioni di euro.

Il giocatore svizzero, compagno di nazionale proprio di Sommer, veste la maglia del Gladbach, club nel quale ha militato per diverso tempo anche l’estremo difensore nerazzurro che potrebbe aprire una corsia preferenziale con il ragazzo per un eventuale trasferimento. Non ci dimentichiamo inoltre che, in nerazzurro, lo svizzero Elvedi ritroverebbe un altro ex compagno dei tempi del Borussia, ovvero Marcus Thuram che, finora, è senza dubbio uno dei giocatori rivelazione di questo campionato italiano di Serie A. Il francese e Sommer potrebbero ‘aiutare’ a portare Elvedi in Italia per prendere il posto di de Vrij che, probabilmente, a fine stagione dirà addio all’Inter.