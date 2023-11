Doppia offerta: una dell’Inter e una della Juventus

Juventus e Inter pronte a sfidarsi anche sul mercato: l’offerta è in arrivo anche a gennaio, le due rivali si danno battaglia

Sette giorni e si daranno battaglia in campo. Si può già far partire il conto alla rovescia per Juventus-Inter, big match della tredicesima giornata di Serie A che metterà di fronte seconda e prima della classe.

In palio c’è il primo posto in una partita tra le più sentite del calcio italiano, vista la rivalità che accomuna le due squadre. Una rivalità che, dopo che il terreno di gioco avrà dato il suo primo verdetto, potrebbe contrapporre le due società anche sul calciomercato.

Già a gennaio da Torino e Milano potrebbe partire l’offerta per lo stesso calciatore. Non è un segreto che la Juventus sia alla ricerca di un calciatore in grado di dare maggior qualità e alternative a centrocampo per Allegri. Diversi i nomi accostati ai bianconeri: si ragiona sul prestito di Phillips, come raccontato da Calciomercato.it, ma non sono da escludere i nomi che portano a Fabian Ruiz e Holbjerg.

Altro profilo attenzionato da tempo dalla Juve è quello di Samardzic: il talento dell’Udinese è seguito da Giuntoli, ma il suo nome torna anche in ottica Inter.

Calciomercato, Juventus e Inter: offerta per Samardzic

Il centrocampista serbo è stato ad un passo dal vestire la maglia nerazzurra quest’estate. Accordo con il club trovato, intesa anche con il calciatore e visite mediche effettuate, prima che cambiassero le carte in tavola e l’affare andasse a monte.

Sembrava un capitolo chiuso Samardzic per l’Inter ed invece i nerazzurri starebbero nuovamente pensando a lui. Questa volta però ci sarà da vincere la concorrenza della Juventus che diventa sempre più concreta. La sfida potrebbe entrare nel vivo già nelle prossime settimane visto che entrambe le società, stando a quanto riportato sul suo profilo Twitter da Ekrem Konur, avrebbero pronta l’offerta per convincere l’Udinese a dare il via libera al suo trasferimento a stagione in corso.